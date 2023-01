Poker Live 18 gennaio 2023. Tanto live da aggiornare tra le WSOPC di Rozvadov (dove non ci sono stati acuti azzurri) e il PokerGO Tour a Las Vegas, ma a Cipro ha preso il via anche il Merit Poker Western Series 2023, con 5 azzurri subito in evidenza al torneo Warm Up.

Poker Live 18 gennaio 2023: gli ultimi aggiornamenti dalle WSOPC

Nessuna notizia importante dal fronte delle WSOP Circuit in gioco al King’s Casino di Rozvadov. Non ci sono acuti azzurri in Repubblica Ceca dove nella giornata di ieri è stato aggiudicato l’8° anello, quello del Pot Limit Omaha 6 Max vinto da Samuel Stranak che ha incassato anche la prima moneta da €13.886. Si ferma al 2° posto Michal Mrakes che sfiora il bis alle WSOPC mentre a completare il podio c’è Stanislav Koleno nel torneo della variante a quattro carte.

Si è arrivati al final day anche per l’evento #9, il Plo 2K 8 Max. Giornata di Omaha quindi, che in questo caso ha lasciato in gioco 11 players left con nessun italiano in corsa mentre il chipleader con 1.4 milioni di gettoni è l’israeliano Eran Carmi.

Poker Live 18 gennaio 2023: vendetta per Anthony Hu al PokerGO Tour

Continuano i ricchissimi tornei high roller dal Casino Aria di Las Vegas per il PokerGO Tour. Ieri è toccato al $15.000 NLH High Roller che ha richiamato 56 giocatori per un montepremi complessivo di $840.000 e una prima moneta da $268.800 (8 giocatori a premio).

Lo storico Erik Seidel centra il 3° tavolo finale di questa kermesse ma non riesce ancora ad uscirne come vincitore assoluto. Seidel si deve accontentare comunque di un 2° posto da $176.400 dopo aver perso l’heads up con Anthony Wu, che il giorno prima era stato beffato da Justin Saliba, sempre al testa a testa finale.

RISULTATI FINAL TABLE

1st Anthony Hu United States $268,800

2nd Erik Seidel United States $176,400

3rd Dylan DeStefano United States $117,600

4th Aram Zobian United States $84,000

5th Brian Kim United States $67,200

6th Jeremy Ausmus United States $50,400

7th Ed Sebesta United States $42,000

8th Masashi Oya Japan $33,600

A Cipro buon inizio azzurro al Merit Poker Western Series 2023

Passiamo al Merit Poker Western Series 2023 che è iniziato a Cipro con il $2.200 Warm Up che nei primi due day1 ha richiamato 380 giocatori, e le registrazioni tardive rimangono aperte anche per il day2. In 185 sono passati dalla prima giornata con l’inglese Paul Browne al comando del chipcount.

5 azzurri in corsa, il migliore è Ermanno De Nicola che, imbustando 583K gettoni, si prende la 3° posizione alle spalle del chipleader e di un altro britannico, Ryan Mandara.

Passano il taglio altri 4 italiani. Iacopo Brandi imbusta 238.000 chips. A Cipro è immancabile il player siciliano Fausto Tantillo (166.500) che nel 2022 è stato il miglior torneista live azzurro. Chiudono la lista azzurra Federico Macori (139.000), Michele Guerrini (50.500) che è lo short stack che proverà a risalire in quota durante il day2.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Paul Browne United Kingdom 635,500

2 Ryan Mandara United Kingdom 621,000

3 Ermanno Di Nicola Italy 583,000

4 Valentin Tsoy 545,000

5 Aibek Kozhomzharov Kyrgyzstan 535,000

6 Arie Kliper Israel 475,000

7 Bartlomiej Swieboda Poland 463,000

8 Roelof Pepping Netherlands 461,000

9 La Sengphet United States 442,000

10 Simeon Spasov Bulgaria 417,000