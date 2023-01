Poker Live 20 gennaio 2023. Quanti tornei in giro per il mondo! A Cipro continuano le Merit Poker Western Series, a Rozvadov ci sono le WSOP Circuit, a Madrid ha perso il via l’888 Poker Live e a Mendrisio si è giocato il day1A della Notte degli Assi. Non dimentichiamo il PokerGO Tour a Las Vegas.

Poker Live 20 gennaio 2023: a Cipro continua la corsa di Michele Guerrini

Iniziamo da Cipro con il $2.200 Warm Up delle Merit Poker Western Series 2023. Ieri si riprendeva con 4 azzurri in corsa per i premi, e tutti riescono ad arrivare ITM. Il primo eliminato è Ermanno Nicola che col 52° posto incassa $4.100. Poco dopo tocca a Federico Macori che chiude 31° per $5.600. Infine Iacopo Brandi si arrende al 26° posto per $6.430.

Chi continua a credere nel colpo della prima moneta da $181.200 è Michele Guerrini che passa tra i 19 players left del final day. L’azzurro imbusta 1.9 milioni in chips, ed è appena fuori dalla top-10. Il chipleader è John Doe (nome fittizio, non sappiamo nemmeno la sua nazionalità) con 9.8 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 John Doe 9,800,000

2 Maxime Chilaud 6,755,000

3 Vladislav Fedoseev 4,550,000

4 Helmut Phung 3,900,000

5 Recep Aydemir 3,245,000

6 Eli Saad 2,660,000

7 Andress Merheb 2,600,000

8 Valentin Tsoy 2,570,000

9 Halil Baybars 2,130,000

10 Ryan Mandara 2,070,000

Poker Live 20 gennaio 2023: iniziata la Notte degli Assi a Mendrisio

Al Casinò Admiral Mendrisio è iniziata la Notte degli Assi con un day1A che ha richiamato 142 giocatori che hanno pagato il buy-in usa €550. Ci sono €200.000 garantiti.

Al termine della prima giornata rimangono in piedi 51 giocatori, e il migliore è Gianluca Michelini con 340K, ma molto vicino c’è Antonio Bernaudo.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Gianluca Michelini 340.500

2 Antonio Bernaudo 315.000

3 Giorgio Leuchi 308.000

4 Pasquale Vinci 255.500

5 Dalila Meroni 250.000

6 Alessandro Galparoli 245.500

7 Enzo Napoli 242.000

8 Ana Maria David 219.500

9 Julien Proserpio 219.000

10 Antonio Archetti 218.500

PokerGO Tour, Punnat Punsri. Daniel Negreanu supera i 50 milioni in carriera

Si è concluso anche l’evento #7 $25.000 No Limit Hold’em High Roller, al PokerGo Tour in gioco al Casino Aria di Las Vegas. La vittoria è andata a Punnat Punsri che ha superato Daniel Colpoys all’head up finale, ma il vero protagonista è Daniel Negreanu che col 3° posto da $124.000 è il terzo giocatore di sempre a superare i $50 milioni di profitti in carriera dopo Justin Bonomo e Bryn Kenney. Per la precisione sono $50,116,496 in oltre 25 anni di carriera.

Aggiornamenti WSOPC e 888poker LIVE Madrid

Al King’s Casino di Rozvadov non si segnalano neanche oggi imprese azzurre. Sè concluso l’evento #10 €3.000 No Limit Hold’em 8 Max con la vittoria di Levan Rcheulishvili per 70.224 euro. Il georgiano ha avuto la meglio su uno scatenato Michal Mrakes che sfiora un altro anello WSOPC, ma si deve accontentare del 2° posto per quasi 50K di premio.

A Madrid ha preso il via il Main Event del 888poker LIVE con 108 entries al day1A. Sono passati in 55 e tra loro anche un paio di azzurri. Il migliore dei nostri è Maurizio Pili che con 290K è al 8° posto del chipcount ma attenzione anche a Antonio Dascenzo che con 270K è poco più indietro (12°) e cerca di bissare l’ottimo 4° posto dello scorso novembre, l’ultima volta in cui l’888poker arrivò nella capitale spagnola. Il chipleader è il giocatore di casa Daniel Guerras, davanti ad una pletora di spagnoli.

TOP-10 CHIPCOUNT

Daniel Guerras 532,500

Abraham Serrano 428,000

Nils Memmi 349,000

Vital Villarrubia 326,000

Inaki Gonzalez 319,000

Eduardo Costa 316,000

Antonio Oliva 313,500

Maurizio Pili 290,000

Jose Nogues287,500

Yemi Ogundeyi 281,000