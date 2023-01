Poker Live 19 gennaio 2023, continua il Warm Up delle Merit Poker Western Series a Cipro con 4 azzurri in corsa per i premi (out Fausto Tantillo, in foto). A Las Vegas David Peters e Daniel Negreanu comandano il final table dell’High Roller da 25K del PokerGO Tour.

Poker Live 19 gennaio 2023: Merit Poker Western Series, ancora 4 italiani in corsa

Iniziamo dalle Merit Poker Western Series che si stanno giocando a Cipro con il $2.200 Warm Up che ha richiamato 523 giocatori che sono andati quasi a raddoppiare il garantito da 500K, arrivando ad un montepremi di 962.300 dollari, con 62 posizioni ITM, un premio minimo da $3.450 e una prima moneta da $181.200.

Ieri parlavamo di 5 italiani in corsa, ora i moschettieri azzurri rimangono 4, con l’unico ad uscire che è stato Fausto Tantillo. Il migliore è sempre Ermanno Di Nicola con 847.000 chips mentre Federico Macori (627K) rimane in media. Più corti Iacopo Brandi (325K) e Michele Guerrini (135K). Il chipleader assoluto è però il bielorusso Valeriy Pak lontano con 1.3 milioni e al day3 passano 102 giocatori. Mancano ancora diverse eliminazioni ai premi.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Valeriy Pak 1,320,000

2 Paul Browne 1,200,000

3 Ryan Mandara 1,200,000

4 Maxime Chilaud 1,121,000

5 Andrew Hulme 1,068,000

6 Valentin Tsoy 1,021,000

7 Jamie Nixon 1,002,000

8 Zaid Al-Khashab 1,002,000

9 Nariman Yaghmai 993,000

10 Arie Kliper 934,000

PokerGO Tour: Daniel Negreanu ci crede al High Roller $25K

Continua il PokerGO Tour con i ricchi tornei dal Casino Aria di Las Vegas dove si sta giocando l’evento #7, il $25.000 High Roller che ha visto 31 iscritti per un prizepool di 775.000 dollari. In 5 a premio con una prima moneta da $310.000.

Al tavolo finale da 5 players si presenta David Peters come chipleader, ma attenzione a Daniel Negreanu che in questo PokerGO Tour si sta giocando anche un interessante prop bet.

CHIPCOUNT

David Peters 1.445.000

Daniel Negreanu 1.180.000

Daniel Colpoys 835.000

Sam Soverel 620.000

Punnat Punsri 570.000