PCA Bahamas Day2. Al Baha Mar Resort continua la kermesse pokeristica del Carribean Adventure e al Main Event 3 italiani passano al day3. Tra loro un Musta scatenato che ritroviamo nella top-10 del chipcount. Si gioca per una prima moneta da 1.5 milioni di dollari!

PCA Bahamas Day2: i numeri del Main Event

Iniziamo col dire che siamo stati subito smentiti visto che ieri avevamo scritto a chiare lettere che sarebbe stato molto difficile superare i numeri dell’edizione 2019 del PCA Bahamas, e invece le registrazioni tardive aperte nei primi 2 livelli del day2 $10.300 Main Event, hanno richiamato altri 249 entries portato a 889 gli iscritti, per un prizepool da $8.623.300 che sarà diviso tra 151 ITM, con un premio minimo di $17.600 mentre vincere il torneo equivale a portarsi a casa $1,500,000. Ecco la top-10 del payout:

1 $1,500,000

2 $1,000,000

3 $677,400

4 $519,600

5 $399,800

6 $307,500

7 $236,500

8 $181,900

9 $139,900

10 $112,600

PCA Bahamas Day2: Mustapha Kanit on fire

Passiamo al poker giocato visto che nella giornata di ieri Mustapha Kanit ha iniziato da subito a martellare fino a chiudere il day2 nella top-10 del chipcount con 366.900 chips, più precisamente al 9° posto, mentre al vertice c’è il bulgaro Alex Kulev con 704K, quasi il doppio rispetto a Musta che non è però l’unico azzurro a passare visto che al day3 arrivano anche Alessandro Siena (138.000) e Gianluca Speranza, più corto con 81.600 gettoni, anche se la struttura, che riprenderà da blinds 1.500/3.000 ante 3.000, rimane giocabilissima e lascia possibilità di recupero a tutti.

Niente da fare per Dario Sammartino, Luigi Serricchio e Massimo De Mario che vengono eliminati durante la giornata. Tra i big ancora in corsa e al vertice del chipcount troviamo David “Chino” Rheem e Chance Kornuth, entrambi in top-10.

TOP-10 CHICOUNT DAY2

1 Alex Kulev Bulgaria 704,000 235

2 Ehsan Amiri Australia 518,000 173

3 Evan Sparling Canada 469,000 156

4 Christoph Csik United States 451,500 151

5 Chino Rheem United States 428,500 143

6 Dean Murphy Canada 411,000 137

7 Michael Rocco United States 408,000 136

8 Chance Kornuth United States 380,000 127

9 Mustapha Kanit Italy 366,900 122

10 Mauricio Ferreira Pais Germany 366,500 122

Gli altri eventi conclusi e in gioco

Si è concluso il $50,000 6-Handed che ha richiamato 31 giocatori per un prizepool da $1,509,948. La vittoria è andata a David Yan che incassa $485.690, circa la stessa cifra che porta a casa il turco Orpen Kisacikoglu con cui ha fatto un deal. Primo eliminato al tavolo finale short handed è stato David Peters.

$50,000 PCA Single Day High Roller (6 Handed) Final Table Results

PLACE PLAYER COUNTRY PRIZE

1st David Yan New Zealand $485,690*

2nd Orpen Kisacikoglu Turkey $458,058*

3rd Chris Hunichen United States $245,400

4th Ben Heath United Kingdom $177,400

5th David Peters United States $143,400

Per un 50K terminato ecco che ne inizia subito un altro, il $50,000 PCA 7-Handed, 19° evento della kermesse pokeristica in corso al Baha Mar Resort. Qui rimangono in corsa 12 giocatori dopo il day1, con Sam Greenwood davanti a Dan Smith e a Mikita Badziakouski. Ovviamente grandi nomi in tornei del genere.

CHIPCOUNT EVENTO #19

1 Sam Greenwood Canada 329,000

2 Dan Smith United States 289,000

3 Mikita Badziakouski Belarus 287,000

4 Jonathan Jaffe United States 285,000

5 Fedor Holz Germany 256,000

6 Conor Beresford United Kingdom 233,000

7 Sean Winter United States 222,000

8 Michael Addamo Australia 220,000

9 Daniel Dvoress Canada 213,000

10 Juan Pardo Spain 143,000

11 Christoph Vogelsang Germany 124,000

12 Kannapong Thanarattrakul Thailand 114,000