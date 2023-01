Poker Live 25 Gennaio 2023. Clamoroso a Rozvadov dove il Main Event delle WSOP Circuit va a Ercan Atmaca (foto by King’s Casino) in un final table in cui c’è stata un eliminazione “sbagliata” su uno split pot! Continuano anche i tornei a Cipro e alle Bahamas.

Ercan Atcama vince il Main Event WSOPC. Errore clamoroso al final table

Ercan ‘Mandrake’ Atcama vince il main event Wsop Circuit al King’s Resort di Rozvadov. L’olandese partiva in netto svantaggio su Patric Jaros in un heads up infinito dove Mandrake è stato aiutato anche dalla fortuna, fino alla vittoria dell’anello, oltre al primo premio di 182.150 euro totali, compreso il ticket main Wsop Europe, mentre per il runner up ci sono €118.650.

In corsa per l’anello c’era anche l’azzurro Giuseppe Abbonizio che viene eliminato al 7° posto per €28.200 di premio, e anche per lui c’è il ticket da 10.350 euro per il Main Event WSOPE 2023.

A fare notizia è però quanto successo a 5 player left, quando il tedesco Kauert è andato all-in da short con J-10, incrociando il K-J di “Lupo”. Sul board A-Q-6-J-6 senza possibilità di colore. Split pot direte voi, anche se siete alle prime armi nel poker. E invece no, per un errore viene decretata l’eliminazione di Kauert. Ne la dealer, i floorman, ne lo stesso eliminato, e neanche gli altri giocatori si sono accorti dell’errore al tavolo.

Una brutta figura, che però può capitare, anche se sinceramente in anni di tornei non mi era mai capitata un “eliminazione sbagliata”. Su questo caso è intervenuto il tournament director del King’s Casino Federico Brunato: “Non voglio istruire nessuno ma piuttosto fare luce sul fatto che incidenti simili capitano spesso anche fuori dai tavoli trasmessi in streaming, e sottolineare quanto sia importante che i giocatori siano sempre vigili senza dimenticare quanto sia cruciale monitorare il gioco e conoscere le regole. Nondimeno resteremo vigili nei nostri sforzi di migliorare la comunicazione con il team, in modo da evitare il ripetersi di simili situazioni in futuro“.

Poker Live 25 Gennaio 2023: Sammartino e Kanit rientrano al day1B PCA e passano

Ieri vi avevamo parlato delle eliminazioni di Dario Sammartino e Mustapha Kanit dal day1A del $10.300 PCA Main Event in corso alle Bahamas. I tornei porta colori azzurri più noti nel mondo, si sono iscritti anche al day1B e questa volta le cose sono andate decisamente meglio visto che entrambi hanno passato il taglio verso il day2 (Sammartino con 66K, Musta con 36K), e non sono gli unici azzurri ad esserci riusciti visto che sono passati anche Massimo De Mario (132.300) e Gianluca Speranza (87.500).

Al momento il count degli iscritti è fermo a 640, con ancora due livelli iniziali del day2 di registrazione tardiva, ma è quasi impossibile arrivare agli 865 entries dell’edizione 2019, l’ultima giocata alle Bahamas.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Sergi Reixach 196,900

2 Michael Rocco 195,400

3 Mauricio Pais 171,700

4 Krasimir Yankov 163,200

5 Laszlo Bujtas 161,000

6 Elias Gutierrez 154,600

7 Anatoly Nikitin 148,500

8 Nenad Dukic 148,000

9 Mitchell Halverson 147,000

10 Chino Rheem 141,200

Dopo tre giorni di gioco si è concluso anche il $100.000 Super High Roller PCA Bahamas vinto da Isaac Haxton che si mette in tasca una prima moneta da 1,082,230 dollari, dopo un deal a tre con Seth Davies ($1.078.347) e Adrian Mateos, ufficialmente 3° ma col premio più alto di tutti ($1.095.903).

FINAL TABLE 100K HIGHROLLER

1st Isaac Haxton United States $1,082,230*

2nd Seth Davies United States $1,078,347*

3rd Adrian Mateos Spain $1,095,903*

4th Juan Pardo Spain $522,900

5th Mike Watson Canada $404,100

6th Daniel Dvoress Canada $320,900

7th Timothy Adams Canada $249,600

Poker Live 25 Gennaio 2023: Cipro, Tantillo a premio ma eliminato

Arriva ITM Fausto Tantillo al $3.300 Main Event delle Merit Poker Western Series in corso a Cipro. L’unico azzurro ancora in corsa al day3, si ferma al 43° posto per 9.885 dollari di premio. In 16 avanzano verso il gran finale e verso la prima moneta da $372.800. Si riprenderà con Aleksandr Chernikov chipleader.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY3

1 Aleksandr Chernikov 13,600,000

2 Dominik Panka 11,575,000

3 Eduard Barsegian 9,450,000

4 Amarbayasgalan Sainjargal 6,175,000

5 Ernestas Degtiariovas 4,850,000

6 Luc Bindel 4,200,000

7 Vladislav Doroshkov 3,975,000

8 Maroun Jazzar 3,725,000

9 Serge Matta 3,175,000

10 Justus Held 2,825,000