Poker Live 27 gennaio 2023. Fausto Tantillo senza freni alle Merit Poker Western Series di Cipro dove è chipleader al High Roller, e passa anche al final day del Bounty. Si sta giocando il Bpunty anche alle Bahamas con un ottimo Uguccioni, mentre al Main Event PCA ci rimane solo Alessandro Siena. Continua la Notte degli Assi con un Sergio Castelluccio in gran spolvero.

Poker Live 27 gennaio 2023: a Cipro è ancora Fausto Tantillo show!

Dopo il piazzamento ITM da miglior italiano al Main Event e dopo aver già vinto un Side event, Fausto Tantillo continua a mettersi in mostra alle Merit Poker Western Series in corso a Cipro. Il player siciliano riesce nell’impresa di centrare due final day che si giocheranno in concomitanza, ma in orari differenti, quindi non sarà costretto ad un incredibile multitable live (non che in passano non se ne siano già viste di scene del genere).

Tantillo non è solo arrivato al final table del $5.300 High Roller, lo ha addirittura dominato visto che si ripresenta da chipleader, con più di 2 milioni in chip. Al torneo high roller hanno partecipato 147 giocatori e in 17 (proprio quelli a premio) sono passati al final day, con una prima moneta da 170K.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGHROLLER CIPRO

1 Fausto Tantillo 2,260,000

2 Osman Ilhamur 2,010,000

3 Toni Kaukua 1,490,000

4 Jenya Gavrilovich 1,450,000

5 Roman Kolotiuk 1,310,000

6 Andreas Christoforou 1,100,000

7 Yauhen Kontush 1,035,000

8 Iulian-Remus Blebea 805,000

9 Dawid Kuliberda 685,000

10 Giorgii Shkulukhiia 515,000

Ma Fausto non si è fermato qui visto che ha chiuso al 3° posto anche al $1.000 Mystery Bounty dove al termine della giornata rimangono in corsa 41 giocatori. Al comando c’è Lavrentiy Ni con 588.000 chips davanti a Giorgio Shkulukhiia (507.000) e poi Tantillo con 397K. Attenzione alle buste misteriose per i bounty, visto che eliminando un avversario si può pescare una taglia da 50.000 dollari, una da 40.000 e due da 20.000.

Poker Live 27 gennaio 2023: PCA Bahamas, Ale Siena viaggia verso il day 4

Nei Caraibi continua il $10.300 Main Event PCA Bahamas dove si è concluso un day3 che riprendeva con 127 players left e 3 azzurri in corsa, anche se ne passerà solo uno. Il primo a mollare è Gianluca Speranza che chiude al 27° posto per $22.300 di premio. Poco dopo tocca a Mustapha Kanit uscire in 66° posizione per $25.600. Musta è sfortunato in all-in con A-10 contro Q-10 di Michael Rocco che trova un colore runner-runner.

E’ quindi Alessandro Siena l’unico a passare verso il day4 con 54 players left e con 310K, circa a metà del Field comandato da Sergi Reixach con 1.7 milioni in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Sergi Reixach 1,719,000

2 Christoph Csik 1,409,000

3 Michael Rocco 1,260,000

4 Ian Matakis 1,083,000

5 James Tolbert 970,000

6 Anton Wigg 903,000

7 Artur Martirosian 816,000

8 Andre Marques 779,000

9 Pedro Neves 768,000

10 Evan Sparling 683,000

Si sta giocando anche il $3.000 Mystery Bounty con 626 entries (ma la registrazione tardiva rimane aperta per la prima mezzora del day2). In 229 passano il taglio verso il day2, e attenzione a Michael Uguccioni che supera il muro delle 200K che gli valgono la top-10 di un chipcount dove in testa c’è David Stamm con 340K. Passano anche Dario Sammartino (174.500) ed Eugenio Peralta (47.500) tra gli azzurri. Diversi big in gioco come Shaun Deeb (187.500), Lex Veldhuis (116,500), Erik Seidel (112,000) e anche il campione del mondo 2014 Martin Jacobson (80.500).

TOP-10 CHIPCOUNT MYSTERY BOUNTY

1 David Stamm 340,500

2 Mauricio Salazar Sanchez 306,000

3 Petar Kalev 303,000

4 Santiago Plante 276,000

5 Joris Ruijs 223,500

6 Samuel Cobian 206,000

7 Judy Whitlow 205,000

8 Michael Uguccioni 200,150

9 Rayan Chamas 188,500

10 Shaun Deeb 187,500

Notte degli Assi, ottime prove per Ciani e Londoni. Attenzione a Castelluccio

Superato il garantito da 200K grazie a 448 entries al Casino Admiral di Mendrisio dove continua il Main Event della Notte degli Assi. I numeri però non sono ancora definitivi visto che oggi si gioca un ultimo flight, il day1F.

Al day1D il migliore è stato Giovanni Ciani con 306K, ma attenzione a Sergio Castelluccio; il genio delle tartarughe, nome storico del poker italiano, chiude la giornata in top-10. Al day1E invece il migliore è risultato essere Vittorio Londoni con 338K.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1D

1° Giovanni Ciani – 306.000

2° Antonio Speranza – 300.000

3° Maurizio Melara – 290.500

4° Jason Di Marzo – 274.500

5° Sergio Castelluccio – 255.500

6° Rocco Pandiscia – 241.500

7° Morgan Crosta – 233.000

8° Gianfranco Ironico – 232.000

9° Felix Bleiker – 220.500

10° Juri Piccone – 204.000

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1E

1° Vittorio Londoni – 338.500

2° Angelo Orefice – 283.500

3° Emanuele Pavoni – 248.500

4° Denis Karakashi – 226.500

5° Alessandro Giambruno – 200.500

6° Antonino Russo – 200.000

7° Nadir Molinari – 183.000

8° Aaron Frese – 180.500

9° Floori – 165.000

10° Patrick Rossini – 161.000