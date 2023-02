Poker Live 2 Febbraio 2023, continua il PokerStars Players Championship che al day3 lascia sul campo gli azzurri Dario Sammartino (sfortunato nell’uscita con AA) e Mustapha Kanit. Intanto al King’s Casino continua l’IPS con due azzurri che passano il taglio: Alessandro Barone e Stefano Mazzaferro.

Poker Live 2 Febbraio 2023: PSPC, Sammartino e Kanit out ma ITM

Si chiude il day3 del $25.000 Pokerstars Player Championship in corso alle Bahamas. La giornata iniziava con 255 players left in corsa per le 175 posizioni ITM, e parliamo di un premio minimo pesante già di per se, sopra ai 30K. I due rappresentanti azzurri, Mustapha Kanit e Dario Sammartino, raggiungo la zona a premi, ma vengono entrambi eliminati durante la giornata. Musta esce al 131° posto per $40.300 di premio.

Poco dopo tocca anche a Sammartino che viene eliminato al 103° posto per $46.500. Il pro napoletano è sfortunato nella mano di uscita con A-A contro A-Q di Fabio Bonatto e il K-J a fiori di Paulina Loeliger, per quello che poteva essere il 3up che avrebbe rimesso in corsa l’azzurro, e invece sul board si materializza un colore a fiori che lo elimina.

Al termine della giornata abbiamo 52 players left e al comando c’è Petar Kalev con 3.360.000 gettoni. Al 4° posto si mette in mostra Dominik Nitsche mentre Marcello Del Grosso in 6° posizione non è italiano, come erroneamente riportato ieri, ma di passaporto canadese in realtà. Ancora in corsa anche Chris Moorman (1.4 milioni in chips). Tra i big che sono passati al day4 segnaliamo anche: Jonathan Jaffe (1.1M), Nacho Barbero (975.000), Fedor Holz (970.000) e Chance Kornuth (810.000).

Poker Live 2 Febbraio 2023: Chipcount e payout completo PSPC

Ecco la top-10 del chip count e a seguire il payout completo

TOP-10 CHIPCOUNT PSPC

1 Petar Kalev Bulgaria 3,360,000 84

2 Blake Bohn United States 2,800,000 70

3 Dylan Destefano United States 2,665,000 67

4 Dominik Nitsche Germany 2,360,000 59

5 Tom Parsons United Kingdom 2,265,000 57

6 Marcello Del Grosso Canada 2,200,000 55

7 Matthew Hunt United Kingdom 2,075,000 52

8 Thomas Eychenne France 1,955,000 49

9 Daniel Dvoress Canada 1,775,000 44

10 Tommy Nguyen Canada 1,670,000 42

PAYOUT

1 $4,053,200

2 $2,542,300

3 $1,911,200

4 $1,551,300

5 $1,251,500

6 $1,001,200

7 $801,000

8 $621,300

9 $449,700

10-11 $300,100

12-13 $238,700

14-15 $198,800

16-17 $165,600

18-20 $142,100

21-23 $123,600

24-27 $107,500

28-31 $93,500

32-39 $81,400

40-52 $70,700

Intanto Mustapha Kanit ha cercato subito riscatto gettandosi nella mischia del ricco e spettacolare $25.000 High Roller che ha richiamato 144 giocatori, con 70 di loro che sono passati al day2. Tra loro anche Musta, anche se corto con 25.500 gettoni mentre il chipleader è Ognyan Dimov con 356K.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGHROLLER

1 Ognyan Dimov 356,000

2 Adam Hendrix 317,500

3 Anthony Hu 242,500

4 Elio Fox 224,000

5 Andy Wilson 219,500

6 Ehsan Amiri 219,500

7 Alex Kulev 210,500

8 Thomas Muehloecker 205,500

9 Dominykas Mikolaitis 200,000

10 Guillaume Nolet 199,500

IPS: altri due azzurri passano dal day1C

Continua l’Italian Poker Sport alla 50° edizione del IPS con un Main Event da €390 che ieri al King’s Casino di Rozvadov ha visto giocare il day1C, solo il terzo di ben nove flight iniziali. Ieri hanno partecipato in 99 giocatori a cui aggiungere 38 re-entry. A fine giornata sono in 14 i players left che si uniscono ai sopravissuti delle prime due giornate (35 players left totali).

4 di loro sono italiani visto che ai 2 giocatori segnalati ieri, si aggiungono anche Alessandro Barone e Stefano Mazzaferro. Il primo imubusta 473K mentre Mazzaferro è più indietro con 188K. Il chipleader di giornata, con più di un milione, è l’austriaco Andreas Christian Gabriel.

TOP-10 CHIPCOUNT

Andreas Christian Gabriel Austria 1075000

Mihai Prisacariu Romania 890000

Anthony Mahinda Arts Netherlands 800000

Melchers Dorian France 669000

Zimba Bwe Czech Republic 512000

Alessandro Barone Italy 473000

Andy DUFRESNE Germany 445000

František Paum Czech Republic 441000

MOWGLI Belgium 410000

Alen Altoka Bosnia and Herzegovina 351000