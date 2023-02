Poker Live 3 Febbraio 2023, l’argentino Nacho Barbero raggiunge il tavolo finale del PSPC alle Bahamas da chipleader e gioca per la prima moneta da più di $4 milioni. Mustapha Kanit centra il tavolo finale del HR 25K. Al IPS altri 4 italiani passano al day2 (diventano 10 in totale al momento).

Poker Live 3 Febbraio 2023: Nacho Barbero chipleader al final table PSPC

Siamo arrivati al tavolo finale del ricchissimo $25.000 PokerStars Players No Limit Hold’em Championship in corso alle Bahamas. Al comando troviamo un nome noto del poker mondiale, che in carriera ha già vinto $5.4 milioni in tornei live, Nacho Barbero, che corre per la ricca moneta da $4.053.200.

FINAL TABLE SEAT

1 Philipe Pizzari (Brasile) – 11.975.000

Niclas Thumm (Germania) Vincitore del Platinum Pass – 1.800.000

Nacho Barbero (Argentina) – 19.325.000

Max Menzel (Germania) Vincitore del Platinum Pass – 5.025.000

Aliaksandr Shylko (Bielorussia) – 12.200.000

Pedro Marques (Portogallo) – 10.475.000

PAYOUT TOP-6

1 $ 4.053.200

2 $ 2.542.300

3 $ 1.911.200

4 $ 1.551.300

5 $ 1.251.500

6 $ 1.001.200

Poker Live 3 Febbraio 2023: super Musta al High Roller

Intanto al $25.000 High Roller PCA Bahamas abbiamo Mustapha Kanit al tavolo finale con 495K buoni per l’8° posto. Al comando c’è Red Lin con 1.6 milioni in chips. Si gioca per una prima moneta da $990.665.

CHICOUNT 25K HIGHROLLER

1 Ren Lin 1,665,000

2 Kayhan Mokri 1,575,000

3 Ognyan Dimov 1,180,000

4 Carlos Chadha 605,000

5 Dylan Smith 545,000

6 Brock Wilson 540,000

7 Yuri Dzivielevski 505,000

8 Mustapha Kanit 495,000

9 Anthony Hu 465,000

10 Rodger Johnson 290,000

Dopo 3 giorni di sfide si è concluso anche il $250.000 High Roller vinto da Sam Greenwood. Il canadese porta a casa un ricchissimo primo premio da 3,276,760 dollari in un torneo che ha visto la partecipazione di 39 giocatori.

PAYOUT 250K HIGH ROLLER

1 Sam Greenwood Canada $3,276,760

2 Jean-Noel Thorel France $2,317,100

3 David Yan New Zealand $1,472,200

4 Byron Kaverman United States $1,092,300

5 Artur Martirosian Russia $854,800

6 Justin Bonomo United States $664,900

Infine il $100.000 High Roller 6-Max con 22 giocatori iscritti. In 12 passano al day2 e al comando c’è un altro canadese, Daniel Dvoress.

CHIPCOUNT 100K HIGHROLLER

1 Daniel Dvoress Canada 604,000

2 Dan Smith United States 581,000

3 Kathy Lehne United States 459,000

4 Adrian Mateos Spain 297,000

5 Steve O’Dwyer Ireland 270,000

6 David Peters United States 215,000

7 Talal Shakerchi United Kingdom 143,000

8 Juan Pardo Spain 142,000

9 Timothy Adams Canada 138,000

10 Isaac Haxton United States 123,000

11 Justin Bonomo United States 107,000

12 Stephen Chidwick United Kingdom 73,000

IPS: 4 italiani superano il day1D

Torniamo anche al King’s Casino di Rozvadov dove continua la 50° edizione del IPS, Italian Poker Sport. Al day1D i numeri totali parlano di 372 entries ma sono ancora molti i flight iniziali da giocare.

Nella giornata di ieri 40 giocatori hanno strappato il pass per il day2, con il danese Tim Overgaard al comando con più di 1.5 milioni in chips, davanti al giocatore di casa, il ceco Josef Gulas con quasi 1.4 milioni.

4 italiani passano il taglio e diventano 10 gli azzurri al Day2. Il migliore è Dario Barone che imbusta 435K validi per il 20° posto e poco dietro al 23° posto troviamo Agazio Gerace. 2 degli ultimi 3 posti sono occupati da italiani: Francesco Castiglione (156K) e Pasquale Vinci (111K).