IPS Rozvadov 2023, si è conclusa la 50° edizione dell’Italian Poker Sport dal Casino King’s di Rozvadov. La vittoria va al ceco Jakub Oliva dopo che gli 8 italiani al final day hanno deluso arrivando al massimo al 14° posto con Bruno Morra.

IPS Rozvadov 2023: gli italiani crollano al final day

Si è concluso il €380 Main Event IPS, 50° edizione dell’Italian Poker Sport, andato in scena al King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca, ed è proprio un ceco a vincere, ma andiamo con ordine.

8 italiani si presentavano al via tra i 49 players left del final day, ma nessuno di loro riesce a raggiugnere il tavolo finale. Il primo eliminato al 46° posto è stato Daniele Felaco che ha incassa €3.154 di premio. Stesso premio anche per Fabrizio Strollo fuori in 45° posizione. Al 41° posto abbiamo Lorenzo Gaeta per €3.985.

Mikel Calò si ferma invece al 31° posto per €4.575, la stessa moneta che finisce nelle tasche di Massimiliano Margagliotti al 29° posto. Nicola Caruso viene eliminato al 22° posto (€5.995) poi abbiamo Giacomo Raddi 20° (€6.878). L’ultimo a mollare è Bruno Morra, 14° per €8.995. Fallita quindi la top-12 che garantiva anche uno dei 12 ticket da 10.350€ Main Event WSOPE 2023.

Alla fine la vittoria del IPS va al giocatore di casa, Jakub Oliva, che incassa la prima moneta da €223.350 dopo aver superato il tedesco Dino Rainer Volkholz, al 2° posto per €139.350 mentre a completare il podio abbiamo l’olandese Ka Ming Li che torna comunque a casa con un assegno a sei cifre (€100.850).

Payout azzurro e risultati final table

RISULTATI FINAL TABLE

Jakub Oliva Czech Republic € 223.350

Dino Rainer Volkholz Germany € 139.350

Ka Ming Li Netherlands € 100.850

Ada cardano Switzerland € 78.850

Robert Gulas Czech Republic € 62.250

Francesco Pagliazzo Germany € 49.650

Devrim Kaya Turkey € 40.150

Flacosky Spain € 32.850

Djordi Piet R Holtackers Belgium € 27.45

PAYOUT AZZURRO

14 Bruno Morra € 8.995

20 Giacomo Raddi € 6.878

22 Nicola Caruso € 5.995

29 Massimiliano Margagliotti € 4.575

31 Mikel Calo’ € 4.575

41 Lorenzo Gaeta € 3.985

45 Fabrizio Strollo € 3.514

46 Daniele Felaco € 3.514