Poker Live 13 Febbraio. Al King’s Casino di Rozvadov si continua a giocare il Main Event EPSC con 2 italiani in corsa al final day. Al PGT Mixed Game torna a vincere Jason Mercier (in una foto repertorio del 2016 mentre scherza al tavolo con Musta) che non trionfava in un torneo live da più di 3 anni.

Poker Live 13 Febbraio: Tocci e Di Persio al final day EPSC

Due azzurri in corsa al €230 Main Event EPSC in terra ceca, torneo che garantiva 300K di montepremi, un risultato raggiunto grazie a 1.528 entries. Il 156 sono passati al day2, tutti a premio per un minimo di €400.

Al final day arrivano 24 giocatori che sperano di portare a casa la prima moneta da 44.900 euro. Ben 13 tedeschi, del resto ormai da tempo il King’s è terra di conquista per i giocatori di poker della Germania, anche se in testa al chipcount c’è il rumeno Mr.Savu con 6.5 milioni, davanti all’olandese Leon Verhoff, e sul podio c’è anche la croata Lorena Del Treppo.

Tornando agli azzurri, al final day ritroveremo Michele Tocci che è riuscito ad imbustare 3.4 milioni di chips che gli bastano per essere in top-10 mentre Marco Di Persio dovrà risalire visto che con poco meno di 2 milioni in gettoni è nelle ultime posizioni. Oltre ai normali premi i primi quattro classificati ricevono un ticket da 10.350 euro per l’ingresso al Main Event WSOPE 2023.

Jason Mercier torna a vincere un torneo dopo 3 anni

Il ritorno di Jason Mercier, in grande stile al PGT Mixed Game in corso a Las Vegas. Il giocatore che non vinceva da agosto 2019, torna a battere un colpo al $25.000 10-game Championship su un Field di 57 iscritti, per una prima moneta da 367,500 dopo un deal con Dan Zack. Mercier ha inoltre rischiato di non vincere visto che dopo l’accordo i due hanno deciso di giocarsi il titolo al buio con i Blind Flip nel turno di PLO.

Gradino basso del podio per David “ODB” Baker che incassa poco meno di 200K. Piazzamento a premio anche per Daniel Negrenu che porta a casa $85.500 grazie al 6° posto. Ecco tutte le posizioni a premio:

1st Jason Mercier United States $367,500*

2nd Dan Zack United States $345,000*

3rd David “ODB” Baker United States $199,500

4th Maxx Coleman United States $142,500

5th Jeremy Ausmus United States $114,000

6th Daniel Negreanu Canada $85,500

7th Andrew Kelsall United States $71,250

8th Nacho Barbero Argentina $57,000

9th Mike Wattel United States $42,750