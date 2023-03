King’s of Tallinn 2023. Il torneo nella capitale dell’Estonia raccoglie 604 iscrizioni. In 305 volano al day2, e tra loro ci sono 12 azzurri. Andiamo a fare il punto della situazione anche al Perla di Nova Gorica dove è iniziato il Main Event ISOP.

King’s of Tallinn 2023: 12 italiani al day 2

Il torneo King’s of Tallinn 2023 ha richiamato molti giocatori in Estonia, tra loro un nutrito gruppo di azzurri, e in 12 sono passati al day 2, anche se nessuno di loro è in top-10. Il migliore dei nostri risulta infatti essere Leonardo Romeo con 86K buoni per il 65° posto, seguito da Federico Cirillo a 71K e da Luigi Shehadeh poco dietro.

Da segnalare anche Giada Fang in corsa con 41K, anche se dovrà rimontare, come Michael Ibba che ha imbustato circa la stessa cifra di CatSniper84. Dovranno rimontare i più corti, Alessandro Giordano (28K) e soprattutto Davide Muccini (18K).

CHIPCOUNT AZZURRO

65 Leonardo Romeo 86,000

87 Federico Cirillo 71,600

97 Luigi Shehadeh 68,900

99 Luca Beretta 68,700

120 Giovanni Nava 61,800

134 Marco Regonaschi 56,900

145 Luca Sebastiani 54,300

171 Renato Messina 47,900

200 Giada Fang 41,500

201 Michael Ibba 41,200

238 Alessandro Giordano 28,500

281 Davide Muccini 18,500

King’s of Tallinn 2023: vicini al record di iscritti

Ancora due livelli iniziali del day2 per la late registration e per provare a superare il record dell’ultimo King’s of Tallinn giocato pre-pandemia. Al momento siamo a 604 entries (record di 674) che hanno pagato il buy da 1.100 euro generando 567.760 euro di prize pool. Il payout verrà dichiarato solo nella giornata di oggi, al termine delle registrazioni tardive.

Al comando del chipcount troviamo Julius Tiihonen che con 244K stacca Dennis Berglin, 2° con 192K. A completare il podio al momento c’è Anatoly Filatov, senza dubbio il nome più importante nel gruppo di testa, visto che parliamo di un torneista vincente che si è meritato anche il titolo di ambasciatore di GGPoker.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Julius Tiihonen 244,000

2 Dennis Berglin 192,000

3 Anatoly Filatov 175,600

4 Tommi Lankinen 174,800

5 Armend Sahiti 173,700

6 Roberts Rumba 168,700

7 Mart Kalju 158,000

8 Tomas Kirchovas 157,400

9 Paul Koppe 157,000

10 Dainius Antanaitis 149,100

I Side event macchiati d’azzurro

Nelle scorse giornate si sono conclusi alcuni side event dove i giocatori italiani non hanno mancato di fare capolino, come al 550€ NLH 8-max con 99 iscritti. La vittoria da €12.000 è andata a Robert Maciej Komorowski su Martynas Racinskas, ma sul gradino basso del podio c’è anche Alessandro Giordano, oltre a Federico Cirillo in 6° posizione, e Giada Fang, eliminata al 9° posto ad un soffio dal tavolo finale.

FINAL TABLE €550 NHL 8 MAX

1 Komorowski Maciej Robert 12.000€

2 Racinskas Martynas 8.900€

3 Giordano Alessandro 6.140€

4 Tomkevicius Eirimas 4.500€

5 Noonan James 3.300€

6 Cirillo Federico Luciano 2.490€

7 Mielczarek Bartosz 2.000€

8 Comas I Roura Adria 1.600€

Al 5-card PLO & Draw è stato Stefano Lagorio a tenere alti i colori azzurri in questa variante, chiudendo a 5° posto, un torneo vinto da Tony Westby.

FINAL TABLE 5 CARD – PLO – DRAW

1 Westby Tony Andre 4.100€

2 Gotovusa Fuad 2.550€

3 Dallas Timothy 1.635€

4 Carneström Gia Ann-Sophie 1.120€

5 Lagorio Stefano Luigi 840€

6 Behr Peder 640€

7 erold Kim Mikael 489€

Main Event ISOP: Al via il Day1A

Voliamo velocemente anche al Perla Casino di Nova Gorica, storica location per le ISOP alla quarta tappa stagionale. 208 entries al Day1A del Main Event. Buy-in differenti (day 1A €250, day 1B si sale a €300, day 1C €350, e per l’ultimo day 1D si arriva al buy-in solito di Isop da 400 euro), ci sarà quindi da capire se i numeri rimarranno costanti anche nelle prossime giornate quando il costo salirà.

Intanto in 73 hanno già strappato il pass per il day2, e il migliore di loro è Andrea Dalco con 368K. Attenzione in 6° posizione ad Marcello “Cavendramin” Miniucchi. Sono da segnalare nel fiele anche Adrian Lovin Sorin (204K), Andrea Borea (138K), ed Andrea Michelotto.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A ISOP

1 – Dalco Andrea – 368.000

2 – Schiralli Massimo – 366.000

3 – Centonza Francesco – 341.000

4 – Caroli Michele – 275.000

5 – Ouertani Wissam – 266.000

6 – Miniucchi Marcello – 263.000

7 – Picco Ivan – 260.000

8 – Cvijanović Ozren – 251.000

9 – Marotta Paolo – 251.000

10 – Beširević Alija – 242.000