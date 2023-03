Poker Live 8 Marzo 2023. Si sono concluse le ISOP, attendiamo i prossimi eventi EPT e WTP in Europa, ma intanto si continua a giocare in giro per il mondo. Vediamo gli aggiornamenti da: Triton Series Vietnam, Sharkbay Liechtenstein, Winamax Poker Tour in Francia e andiamo anche oltre oceano con il Philadelphia Poker Open e il Wynn Millions.

Poker Live 8 Marzo 2023: Triton Poker Series Vietnam

In Vietnam si stanno giocando le ricche e spettacolari Triton Super High Roller Series e stanno arrivando i primi colpi dai big. Andiamo a vedere come sono andati i primi eventi, iniziando dal $15.000 No Limit Hold’em che ha raggiunto subito i 2.580.000 euro di montepremi e la vittoria è andata a Nacho Barbero, il campione di poker argentino, che di recente abbiamo visto fare 4° al PokerStars Players Championship.

Questa volta Barbero vince e porta a casa la prima moneta da 600K. L’ultimo ad arrendersi all’heads up finale è stato l’olandese Jans Arends che incassa comunque i suoi $406.00.

EVENTO #2 – 15K NLHE

Date: 2-3 marzo 2023

Entries: 172 (50 rientri)

Prize Pool: 2.580.000

1 – Nacho Barbero (Argentina) – 600.000

2 – Jans Arends (Paesi Bassi) – 406.000

3 – Brian Kim (USA) – 271.000

4 – Kiat Lee (Malesia) – 222.000

5 – Aleks Ponakovs (Lettonia) – 178.000

6 – Alex Kulev (Bulgaria) – 138.000

7 – Seth Davies (USA) – 102.100

8 – Kean wei Tan (Malesia) – 75.000

9 – Linus Loeliger (Svizzera) – 60.000

Il giorno dopo tocca ad un giocatore esordiente e del luogo a vincere, un pò a sorpresa, l’evento #6 50.000 Nlh 8-Handed che ha visto 139 iscritti che hanno pagato il buy-in da 50K generando un prizepool di 6.950.000 di dollari. La sorpresa arriva appunto dal vietnamita Dao Minh Phu che incassa la ricchissima prima moneta da $1.670.000 dopo aver battuto un altro giocatore sconosciuto ai più, il cinese Biao Ding che incassa $1.135. Completa il podio un giocatore che non ha invece bisogno di grandi presentazioni, Dan Smith. Da segnalare l’9° posto dello svizzero Linus Loeliger che aveva fatto tavolo finale già all’evento #2.

Evento #6 – 50.000 NLH 8-Handed

Date: 5-6 marzo 2023

Entries: 139 (51 rientri)

Prize pool: $ 6.950.000

1 – Dao Minh Phu (Vietnam) – 1.670.000

2 – Biao Ding (Cina) – 1.135.000

3 – Dan Smith (Stati Uniti) – 750.500

4 – Viacheslav Buldygin (Russia) – 618.000

5 – Patrik Antonius (Finlandia) – 497.000

6 – Karl Chappe-Gatien (Francia) – 389.000

7 – Ben Heath (Regno Unito) – 291.800

8 – Linus Loeliger (Svizzera) – 215.500

9 – Sam Greenwood (Canada) – 166.800

Al martedì tornano a fare la voce grossa i big al $75.000 No Limit Hold’em 8 handed con 85 iscritti (28 rientri) per un prizepool da $6.375.000 e un altra ricca prima moneta da $1.753.000 che viene vinta dal turco Orpen Kisacikoglu che nel finale ha avuto la meglio su due mostri sacri del poker britannico, Stephen Chidwick e Steve O’Dwyer.

Evento #7 – 75.000 NLH – 8 – Handed

Date: 6-7 marzo 2023

Entries: 85 (28 rientri)

Prize Pool: 6.375.000

1 – Orpen Kisacikoglu (Turchia) – 1.753.000

2 – Stephen Chidwick (Regno Unito) – 1.245.000

3 – Steve O’Dwyer (Irlanda) – 816.000

4 – Santhosh Suvarna (India) – 628.000

5 – Henrik Hecklen (Danimarca) – 497.500

6 – Jason Koon (USA) – 389.000

7 – Punnat Punsri (Thailandia) – 306.000

8 – Rob Yong (Regno Unito) – 239.000

9 – Michael Soyza (Malesia) – 182.500

Poker Live 8 Marzo 2023: Sharkbay Liechtenstein

Al Grand Casino Liechtenstein continua il Main Event dello Sharkbay dopo un lunedì da 89 entries per il Day1C. In 9 giocatori hanno passato il taglio con un super chipleader. Winti, capace di imbustare la bellezza di 1.071.000 chips. Staccato al 2° posto Gregor PL con 633K mentre in 3° posizione c’è Roberto Gerosa, il primo dei 3 italiani che sono avanzati nella giornata di ieri.

CHIPCOUNT DAY1C

1 Winti 1,071,000

2 Gregor PL 663,000

3 Roberto Gerosa IT 406,000

4 Stefano Iolli IT 384,000

5 Antonio Albano 258,000

6 Nokia 3210 220,000

7 Fabian Egger 192,000

8 Andreas Rudolf Balcon 185,000

9 Keole 181,000

Poker Live 8 Marzo 2023: Winamax Poker Tour

Si è giocato anche in Francia dove il Winamax Poker Tour è arrivato al gran finale dopo 40 tappe live in giro per il paese transalpino. Al torneo finale hanno partecipato davvero in tanto visto che si è fatto registrare un numero di 2.978 entries con una prima moneta da €155.000 che viene vinta da Sébastien Lesoif che si era qualificato online, e che ha battuto l’algerino Omar Lakhdari che torna a casa con €110.000 in tasca.

Qualificato online, ma Lesoif non è nuovo a vittorie, come successo lo scorso ottobre al Monster Stack del Wpo Bratislava (e tra poco anche PIW sarà a Bratislava per seguire la tappa di maggio del Tana delle Tigri), ma anche a gennaio col successo al Superstack 200 a Cabourg.

FINAL TABLE

1 Sébastien Lesoif France 155 000€

2 Omar Lakhdari Algérie 110 000€

3 Rémi Debord France 82 000€

4 Alexane Najchaus France 60 000€

5 Gautier Lucas France 45 000€

6 Jorris Hesse France 34 000€

7 Clément Muller France 26 000€

8 Daniel Pereira Henriques France 20 000€

I tornei negli Stati Uniti, dal Philadelphia Poker Open al Wynn Classic

E passiamo dall’altra parte dell’oceano iniziando dalla costa Est, col Philadelphia Poker Open che è andato in archivio con una vittoria eccellente, quella di Joe McKeehen, ex campione del mondo WSOP 2015, e scatenato in questo inizio di 2023. La vittoria del $2.200 Main Event Philadelphia Poker Championship Series dal Rivers Casino, vale $94.320, quasi bruscoline per un giocatore che vinse $7.6 milioni in un colpo solo alle WSOP. Si tratta comunque di una bella affermazione su un Field da 187 entries che ha totalizzato $360.000 di prizepool.

Questa vittoria gli permette di avvicinarsi ai $20 milioni vinti in carriera in tornei di poker live, e il 2023 lo ha visto già protagonista di cinque tavoli finali del World Poker Tour (per molti è tra i favoriti al WPT Player of the Year quest’anno). Spicca inoltre il 4° posto al The Return” del The Borgata (altri $440.327) e altri piazzamenti al Seminole Hard Rock Lucky Hearts Poker Open per oltre $90.000 vinti. In questo primo scampolo di 2023, McKeehen ha già vinto di più che in tutto il 2022.

Spostiamoci sulla costa Orientale degli States perché si sta giocando anche il $3,500 Main Event Wynn Millions 2023. 1.314 iscritti e un prizepool da $4,171,950, divisi tra i migliori 134 giocatori che si piazzeranno ITM per un premio minimo da $8,386. Si gioca per una prima moneta da $654,637 e ieri è andato in archivio il Day2C che iniziava con 153 players left e in 68 hanno passato il taglio.

Al comando del chipcount troviamo Jacob Powers, unico sopra al milione di gettoni, ma Lenard Adams con 977K è vicino, protagonista di alcuni grossi piatti, come quello che ha eliminato il campione del mondo 2014, Martin Jacobson. Altri nomi noti che hanno alzato bandiera bianca nella giornata di ieri sono: Sean Winter, Landon Tice, Michael Wang, Cherish Andrews, Dylan Linde e Joshua Faris. Passano invece Markus Gonsalves (680,000), Kristen Deardorff (378,000), JC Tran (334,000), Kathy Liebert (207,000), Gal Yifrach (167,000) e Lily Kiletto (157,000).