Poker Live: Il Tana delle Tigri fa Raise!

A due mesi dall’evento di poker live, che si terrà al Banco Casino di Bratislava dal 1 al 7 maggio 2023, l’organizzazione del Tana delle Tigri, ha comunicato alla redazione di Piw, che il montepremi garantito del solo Main Event da 250€…è aumentato da 200.000€ a 250.000€! e che il tavolo finale sarà in diretta streaming.

Intervista a Claudio De Seriis organizzatore del Tana delle Tigri

Redazione: Ciao Claudio, bentornato in Piw

CDS Events: Ciao a tutti i lettori di PIW e buon poker a tutti.

Redazione: passare da 200 a 250 mila euro garantiti è un grande passo in avanti, come mai questa scelta?

CDS: siamo partiti con 80 camere da destinare ai giocatori italiani…il Banco Casino mi ha contattato dopo che siamo passati a 100 camere, poi a 125 ed infine a 135 camere…e mi ha chiesto se ero d’accordo a passare a 250.000€ GTD, abbiamo subito detto di sì!

Si torna per la terza volta la Banco Casino di Bratislava

Redazione: il TANA torna a Bratislava per la terza volta, c’è una buona collaborazione con il Banco Casino?

CDS: sì vero è il terzo Tana al Banco, i primi due sono stati a gennaio ed ottobre 2016, il casinò era stato inaugurato pochi mesi premi, ancora una volta il TANA è stato il torneo apripista per gli italiani in una nuova città (oggi più organizzatori si sono rivolti a questa città).

In questi anni siamo sempre stati in contatto, il ritorno doveva essere nel 2020…il covid ci ha fatto slittare l’evento fino a maggio 2023.

La location è cresciuta moltissimo in questo periodo, gli italiani sono assolutamente ben voluti, i loro manager conoscono il TANA dai tempi di Brno che è poco distante, noi e loro non vediamo l’ora del “dealers shuffle up and deal”!

Il tavolo finale sarà in diretta streaming

Redazione: abbiamo saputo di quest’altra novità appena annunciata, il tavolo finale sarà in diretta streaming (ndr. si potrà seguire in lingua inglese anche sul portale di PIW), non usuale questa cosa per il TANA, che ci dici un merito?

CDS: in passato a Bratislava ed a Brno abbiamo avuto il tavolo televisivo, siamo sempre molto combattuti su questo aspetto, ma anche qua la location è cresciuta molto, la qualità dei loro tavoli è notevole ed è forse il modo migliore per far seguire le fasi finali dell’evento a chi da casa vuole vedere un proprio amico o familiare. Dunque ben venuto il TV Table e speriamo di veder seduti più giocatori italiani possibili.

Il Torneo è Sold Out…mah!

Redazione: sold out o c’è ancora possibilità di unirsi al gruppo che partirà per Bratislava?

CDS: grazie al continuo aumentare di disponibilità di camere presso il Crowne Plaza, connesso internamente con il Banco Casino, abbiamo ancora una decina di camere e ci sono ancora disponibili online dei satelliti, in particolare mercoledì 15 Marzo l’ultima chance è un gran satellite con 5 pacchetti gtd…se ne faranno almeno 10.

In ogni caso Bratislava ha oltre 100 hotel, ognuno anche all’ultimo momento può prendere e partire organizzandosi da solo la trasferta, non ci saranno problemi di seat per giocare il Main Event, ci sono vari day1 e 60 tavoli da torneo a disposizione con un folto gruppo di dealers super collaudati.

Il Meteo è molto importante!

Redazione: gli amici del TANA spesso leggiamo che ti prendono in giro chiedendo notizie sul tempo…perchè?

CDS: ahahahah vera questa cosa, nasce dal fatto che girando con il TANA in altri Paesi usavo comunicare “il Tempo che fa” per organizzare al meglio il bagaglio ed in particolare a Bratislava in Gennaio 2016 fu fondamentale.

Ho letteralmente sbagliato periodo nel fissare la data, nei primi mesi dell’anno fa freddo, può nevicare e può esserci forte vento…ecco sì ci siamo divertiti come sempre ma il meteo c’è stato proprio contro!

Non nascondo che la prima cosa che ho detto al Banco Casino che il TANA sì tornava, ma il mese doveva essere Maggio perchè il giocatore del TANA vuole anche fare vacanza fuori le mura del casinò, prima di cantar vittoria…vediamo che tempo farà!

Ci vediamo tutti al Tana delle Tigri Bratislava!

Redazione: grazie Claudio per questa piacevole intervista e ci vediamo al Tana, che lo ricordo sarà seguito in esclusiva qui da PIW, con interviste, video e tutte le news in diretta da Bratislava

Claudio: Grazie a voi di Piw e a tutti i giocatori che ci verranno a trovare a Bratislava per questo evento di poker, che come sempre sarà all’insegna del divertimento e 360 gradi. Per maggiori informazioni: www.cdsevents.it