Eureka Poker Tour Main Event 2023. Si è conclusa la kermesse di poker organizzata al King’s Casino di Rozvadov, in Repubblica Ceca, da Pokerstars. 3° posto con deal per Paolo Calculli (in foto dalla diretta) al Main Event (13° Simone Pascucci). Al High Roller portiamo 4 azzurri a premio, il migliore è Claudio Di Giacomo.

Eureka Poker Tour Main Event 2023: Paolo Calculli 3° con deal

Paolo Calculli sogna la vittoria del €1.100 Main Event Eureka Poker Tour ma si ferma al 3° posto dietro alla coppia tedesca formata dal vincitore Dircooles e Mc con cui però l’italiano fa in tempo ad accordarsi per un deal a tre che gli permette di tornare a casa con un bel premio da €160.935, più del 2° classificato Mc al quale vanno €127.503. Il premio maggiore lo porta a casa il vincitore Dircooles per €187.335.

In corsa avevamo anche Simone Pascucci (in foto) che ferma la sua corsa al 13° posto, mandando i resti con 7-7, ma trovando il call di Kimon Fountoukidis con K-K. Per il grinder online (simopascu96) c’è comunque un premio da €14.306.

High Roller, ancora a segno il lituano RB27

Solo ieri vi segnalavamo la vittoria del lituano RB27 alla Eureka Poker Cup per 32K, dopo un deal a 4. Oggi torniamo a parlare del giocatore lituano che questa volta porta a casa il €2.200 High Roller incassando la prima moneta piena, e senza deal, da €84.291, dopo aver superato l’ungherese Peter Kamaras e l’ucraino Volodymyr Drouin.

Il final day riprendeva con 27 giocatori, e ben 4 azzurri, ma nessuno raggiunge il tavolo finale. Daniele Sunzeri è eliminato nelle prime fasi della giornata al 26° posto per €3.724. Poco dopo tocca a Roberto Tassi chiudere al 19° posto per poco meno di 5K. In 17° posizione Enzo Tommasone (€5.664) mentre l’ultimo italiano ad arrendersi è Claudio Di Giacomo che chiude al 10° posto per €8.613.