Merit Poker Carmen Series 2023 Warm Up Day2. Michael Uguccioni guida la truppa di 4 azzurri che passano al day3 dell’evento Warm Up a Cipro che ha richiamato 611 entries per un prizepool superiore al milione di dollari.

Merit Poker Carmen Series 2023 Warm Up Day2: tutti i numeri e gli azzurri in corsa

Si è giocato il day2 del $2.200 Warm Up delle Merit Poker Carmen Series, torneo che ha richiamato 611 giocatori per un montepremi che supera il milione di dollari ($1.124.240 per la precisione) che sarà diviso tra i migliori 71 giocatori piazzati ITM, con un premio minimo di $3.400 e una prima moneta da $206.800 mentre arrivare al tavolo finale garantisce un premio minimo di $20.700.

In 126 giocatori passano al day2, tra loro 4 azzurri, con Michael Uguccioni il migliore dei nostri e nella top-10 generale con 1.1 milioni in chips. Continuano ad andare forte anche Fausto Tantillo (793K) e Michele Guerrini (653K) che rappresentano quasi una sicuerra. Dovrà invece recuperare Federico Macori che ha imbustato 271K al termine della giornata.

Chipcount Warm Up

Ecco la top-10 del chip count a fine day2:

1 Rabih Saad 1,738,000

2 Ran Ilani 1,366,000

3 Fahredin Mustafov 1,360,000

4 Petr Skripka 1,284,000

5 Alexandru Cinca 1,267,000

6 Eduard Barsegian 1,170,000

7 Michael Uguccioni 1,100,000

8 Aliaksandr Hirs 1,087,000

9 Ali Moein 1,031,000

10 Saman Nakhjavani 1,022,000