Poker Live 3 aprile. Gli ultimi aggiornamenti dal weekend tra Cipro e l’Olanda, ma facciamo una puntata anche in Repubblica Ceca al King’s di Rozvadov.

Poker Live 3 aprile: sfuma il sogno azzurro a Cipro

Si è concluso il $3,000 Main Event Merit Poker Carmen Series che vedeva 2 azzurri in corsa al final day che riprendeva con 19 players left: Walter Treccarichi e Fausto Tantillo, che escono rispettivamente al 7° e 8° posto al final table che metteva in palio una prima moneta da $376,800 andata a Maxime Chilaud, il francese che ha iniziato a dominare già dal day3 e che non ha lasciato scampo nemmeno a Michael Magalashvili, runner up per $376,800.

La fortuna non ha girato per i nostri. Cesarino90, il nickname di Treccarichi, si è arreso in all-in con K-Q ad Atanas Pavlov che lo domina con A-K. Premio di 50.200 dollari per l’8° posto del catanese. Poco dopo tocca ad un altro siciliano, Tantillo che ormai a Cipro è di casa, e riesce sempre a mettere a segno colpi importanti con una costanza davvero impressionante. Questa volta incassa $63.000 quando il palermitano finisce in all-in con 10-7 su Flop 10-2-4 e trova il call immediato di Yuksel Savsa che lo domina col kicker (A-10). Nessun aiuto e anche Tantillo è out.

FINAL TABLE MERIT SERIES

1 Maxime Chilaud $376,800

2 Michael Magalashvili $277,500

3 Yuksel Savsa $170,300

4 Simeon Spasov $125,900

5 Eduard Barsegian $94,300

6 Atanas Pavlov $76,200

7 Fausto Tantillo $63,000

8 Walter Treccarichi $50,200

9 Denis Kapustin $37,700

Poker Live 3 aprile: Wpt Prime Amsterdam, vince Philip Hollederer

Niente gloria per gli azzurri anche in Olanda dove si è concluso il Wpt Prime Amsterdam vinto da Philip Hollederer che ha incassato 171.952 euro compreso il ticket per il Wpt World Championship da 10.400 dollari che si giocherà al Wynn di Las Vegas a fine 2023.

Per il runner up Eli Fisz ci sono 107.701 euro di premio e a completare il podio in terza posizione troviamo Floris Ten Cate che porta a casa 79.507 euro. Come già annunciato nell’ultimo report, il migliore degli azzurri è stato Alessio Di Cesare che ha chiuso in 14° posizione per 10.386 euro di premio.

FINAL TABLE WPT AMSTERDAM

st: Philip Hollederer – €171,952* (~US $186,178*)

2nd: Eli Fisz – €107,701 (~US $116,611)

3rd: Floris Ten Cate – €79,507 (~US $86,085)

4th: Joey Sint – €59,321 (~US $64,229)

5th: Carlos Da Costa Dias – €44,739 (~US $48,440)

6th: Stephan Van Den Berg – €34,109 (~US $36,931)

7th: Willem Roebroek – €26,292 (~US $28,467)

8th: Clyde Tjaw Foe – €20,493 (~US $22,188)

Final Day The Big Wrap PLO con Diego Montone

Diego Montone tra i 16 players left che si ritroveranno oggi, al King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca, per il gran finale del €2.350 Main Event The Big Wrap PLO. 300 iscritti all’evento di Pot Limit Omaha che ha raccolto un prizeepool complessivo di €627.000. L’italiano riprenderà la sua corsa dal 7° posto del chipcount comandato da Anh Do con 5.8 milioni, mentre il tedesco Kianator è staccato al 2° posto con 3.5 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT

Anh Do Czech Republic 5820000

Kianator Germany 3520000

BANANAS Norway 3280000

Kalle Pontus Persson Sweden 2295000

Charles Keith Lehr Jr United States 1950000

Alexi Komninos Skoulos Sweden 1800000

Diego Montone Italy 1655000

Schalaschaska Germany 1535000

Rafael Schaefer Germany 1505000

Dompa Germany 1375000