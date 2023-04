Poker Live 6 aprile 2023. Davvero tanto di cui parlare nella rubrica sui principali tornei in giro per il mondo. Si gioca il Main Event Irish Open (Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri vince l’America’s Cup), allo US Poker Poker Martin Zamani chiude la kermesse con una grande vittoria, e a Rozvadov l’Euro Poker Million vede Di Persio in grande forma.

Poker Live 6 aprile 2023: Irish Open Day1A Main Event

L’Irish Poker Open si prende la scena e i titoli visto che è iniziato il Main Event di quello che è il torneo più antico del poker nel vecchio continente. Al Day1A abbiamo assistito a 324 giocatori che hanno pagato col buy-in da €1.150 e in 126 hanno passato il taglio verso il day2.

Tra loro due azzurri, Ivan Tononi e Eugenio Peralta. Il primo, che da anni vive in Irlanda, ha imbustato quasi 65K chips valide per il 65° posto nel chipcount. Poco più indietro Peralta al 76° posto con 59.700 gettoni. Il chipleader è Bjorn Gravlien che ha chiuso con 244K.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A MAIN EVENT

1 Bjorn Gravlien Norway 244,400

2 Nils Mazeaud France 238,400

3 Rob Hendrikx Netherlands 200,900

4 Roth Wendal Germany 187,000

5 Aleksandrs Zenkovs Latvia 181,000

6 Frank Stepuchin United States 176,400

7 Michael Weis United States 172,000

8 Ulf Hakan Delin Sweden 152,500

9 Sergejs Korobovs Latvia 148,300

10 Scott Margereson United Kingdom 146,000

Nella giornata di ieri si è giocato anche il €5.000 High Roller con la vittoria eccellente di Benny Glaser per €106.980, in un podio tutto britannico con Roberto Romanello al 2° posto e Waheed Ashraf in 3° posizione. In 84 giocatori si sono lanciati nella mischia, tra loro anche Alessandro Pichierri che ha sfiorato l’ITM chiudendo 15° su 11 posizioni a premio, ma il siciliano si rifarà.

FINAL TABLE HIGH ROLLER

1st Benny Glaser UK €106,980

2nd Roberto Romanello UK €76,055

3rd Waheed Ashraf UK €49,795

4th Michael Wilklow USA €38,320

5th Arto Mansner Finland €30,345

6th Paul Hofer Germany €23,730

7th Blake Vogdes USA €18,675

8th Mounir Tajiou Sweden €14,590

9th Ewen Trevidy France €11,085

Poker Live 6 aprile 2023: Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri vince l’America’s Cup

Tornando a parlare proprio di Alessandro Pichierri, Deneb93 si rifà, almeno in parte, vincendo il Side event €250 America’s Cup Championship che ha visto 298 iscritti e la vittoria dell’azzurro che ha recuperato nelle fasi finali, fino a vincere la prima moneta da €18.053.

FINAL TABLE AMERICA’S CUP

1 ALESSANDRO PICHIERRI €18.035

2 JACOB MULHERN €12.005

3 MARTIN GORENC €8.780

4 BENJAMIN KETT €7.090

5 WILHELMUS LEPELAARS €5.555

6 Fotios Ntamaris €4.205

7 ANDREW HEDLEY €3.090

8 CHRIS RUPRECHT €2.270

9 DAVID HUDSON €1.880

Euro Poker Million: bene Marco Di Persio

Passiamo al King’s Casino di Rozvadov dove si è appena concluso l’evento di PLO con un grande Diego Montone al 2° posto, ora è iniziato l’Euro Poker Million, e puntiamo su un giocatore che è ormai di casa in questa location, Marco Di Persio, che è stato tra i migliori con 308K a fine del day1C che ha visto 65 entries, un timeo in crescita rispetto a Day1A (25) e Day1B (33) abbastanza deludenti.

I 7 giocatori che sono passati dal day1C si vanno ad aggiungere agli altri 7 dei primi due flight, e tutti i giocatori al day2 hanno già in tasca il premio minimo. Da segnalare anche l’ottima prova di Maria Lampropoulos, tra le migliori giocatrici al mondo, e tra le migliori anche di giornata con 354.000 chips. Il leader però è lontanissimo con 666K, e si tratta di Hoai Chung Vo, anche se il giorno prima Dennis Wilke aveva fatto anche meglio imbustando 777.000 gettoni.

Il gran finale dello U.S. Poker Open a Martin Zamani

Lo US Poker Open va in archivio con la vittoria da $666.000 di Martin Zamani nel torneo più pesante della kermesse organizzata da PokerGO Tour, l’Event #10: $50,000 No-Limit Hold’em che ha raggiunto gli $1.9 milioni di prizepool. Zamani ha avuto la meglio su Nick Petrangelo all’head up finale, ma per il runner up ci sono comunque $444.000 di premio.

Event #10: $50,000 No-Limit Hold’em Final Table Results

1 Martin Zamani United States $666,000

2 Nick Petrangelo United States $444,000

3 Jeremy Ausmus United States $296,000

4 Justin Bonomo United States $203,500

5 Dan Smith United States $148,000

6 Chris Brewer United States $92,500