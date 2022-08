EPT Barcellona 2022, aggiornamento ore 16:00 – Sono rimasti in 10 a difendere i colori azzurri nel Main Event. Purtroppo sono finiti subito out, ad inizio Day3, Zarbo ed Escobar. Sempre ottimo Moio, segui la diretta streaming su PokerItaliaWeb.

EPT Barcellona 2022, Main Event: 10 gli italiani ancora in corsa nel Day3, il migliore è Moio

News dal Main Event (2.994 entries per 11.125.900 euro in prize pool) dell’European Poker Tour. Quando è appena iniziato il 19° livello di gioco sono ancora 10 gli azzurri in corsa per un posto al sole. Il migliore è sempre Guiseppe Moio, volato nei primi dieci in classifica con uno stack da più di 1 milione di chips.

Alle sue spalle troviamo il buon Antonio Buonanno, sceso a 300.000 ma comunque focus sull’obiettivo. Seguono, nell’ordine, Muhamet Perati con 275.000, Giuliano Bendinelli con 274.000, Giovanni Petroni con 270.000, Samuele Lo Presti con 253.000, Alessandro Grilli con 190.000, Claudio Di Giacomo con 175.000 ed Enrico Mosca con 155.000 chips.

Subito eliminati purtroppo Giuseppe Zarbo e Gianluca Escobar, che erano rimasti tra i più short a fine Day2.

Intanto si è preso la vetta l’inglese Scott Margereson, primo con 1.350.000. Questo, nel dettaglio, il chipcount dei Top Ten:

1. Scott Margereson – 1.350.000

2. Kayhan Mokri – 1.303.000

3. Ramiro Petrone – 1.220.000

4. Marcelo Simoes – 1.068.000

5. Pim Kuipers – 1.050.000

6. Guiseppe Moio – 1.040.000

7. Ibrahim Aksu – 940.000

8. Sebastian Toro – 930.000

9. Joris Ruijs – 930.000

10. Radoslav Stoyanov – 926.000

Segui la diretta streaming del Day3 su PIW!

E’ in pieno svolgimento il Day3 del Main Event dell’EPT Barcellona 2022. Segui le imprese degli azzurri su PokerItaliaWeb, per farlo ti basterà cliccare su play nel riquadro sotto… buon divertimento con il grande poker.

Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al palinsesto completo dell’EPT Barcellona.