EPT Barcellona 2022: A chip and a chair, vittoria incredibile di Bendinelli al Main Event

EPT Barcellona 2022, è Giuliano Bendinelli a vincere in rimonta un main event da 2.294 partecipanti che gli vale 1 milione e mezzo di euro e che riporta la mitica picca che in Italia mancava da tanto!

EPT Barcellona 2022: grandi numeri al Main Event

Il Main Event del EPT Barcellona, una delle location più apprezzate per il circuito di poker live più importante del vecchio continente, aveva richiamato 2.294 giocatori che hanno pagato il buy-in da €5.300 per un montepremi totale di 11.125.900 euro.

EPT Barcellona 2022: Bendinelli, da un buio alla vittoria!

Il detto: “A chip and a chair” è uno dei più noti nel poker e da oggi se lo ricorderà bene anche Giuliano Bendinelli che nel corso del final table era rimasto con un singolo buio dopo che con A-Q si era scontrato contro l’A-K di Guerrero che non gli ha lasciato scampo.

E’ da qui che inizia la rimonta dell’italiano che raddoppia subito con A-4 un paio di mani dopo, anzi triplica visto che viene chiamato da 2 avversari. Ancora un raddoppio da cortissimo con K-8 contro A-J (full al flop per l’azzurro).

Si cerca un deal dopo le uscite di Mokri e Jaros, e dopo l’out al 4° posto anche di Kovalski, per mano proprio di Bendinelli che con 10-10 parte e chiude avanti sul 8-8 dell’avversario. L’accordo però non si trova e così si continua con 3 player left.

Il testa a testa finale

Neville Costa toglie il disturbo, prima accorciato da Guerrero e poi eliminato da Bendinelli con l’azzurro che vince il Coin Flip con Q-J contro la coppia di 9 dell’avversario che esce sul gradino basso del podio, un risultato che gli permette comunque di portare a casa €734,470.

In heads up abbiamo Bendinelli con 44 milioni sui 25 milioni di Jimmy Guerrero, e i due trovano subito il deal in questo caso. A Bendinelli vanno €1,422,480 mentre per il francese ci sono €1,250,337. La picca però rimane in palio, e non è un trofeo trascurabile, quindi cè un testa a testa da giocare.

L’inizio del testa a testa è tutto appannaggio del francese che si porta in vantaggio, con Bendinelli abbastanza card dead, fino al 2up di Giuliano che con 9-9 chiude una scala al River che fa esplodere il tifo azzurro a bordo tavolo.

Dopo un bel bluff mostrato da Guerrero, che avrebbe fatto tiltare anche un santo, e un altro Coin Flip perso con A-J contro 5-5, Bendinelli non si scompone e si arriva così alla mano finale. Guerrero ha J-7 di picche contro 8-8 di Bendinelli su un board: J-8-9-J-8, ovvero full del francese e poker dell’italiano che ovviamente finiscono ai resti e la picca va a Giuliano Bendinelli che la riporta in Italia dopo tanto tempo.

PAYOUT FINAL TABLE

Giuliano Bendinelli €1,491,133

Jimmy Guerrero €1,250,337

Neville Costa €734,470

Fabiano Kovalski €565,280

Patrik Jaros €434,850

Kayhan Mokri €334,480