Anteprima EPT Praga 2022. La tappa ceca dell’European Poker Tour ha un ricordo dolce per gli italiani, visto che qui nel 2008 Salvatore Bonavena vinse la prima picca azzurra della storia, ma meno di un anno fa sognammo anche con Andrea Cortellazzi, 2° con deal al Main Event.

Anteprima EPT Praga 2022: si inizia il 7 dicembre, 53 picche in palio!

L’EPT Praga 2022 andrà in scena dal 7 al 18 dicembre dal King’s Casinò di Praga. Sarà un vero festival del poker visto che in questi pochi giorni l’organizzazione di Pokerstars ha programmato la bellezza di 53 eventi, con altrettante picche in palio, anche se la più ambita rimane quella del €5.300 Main Event al via dal 12 dicembre col day1A mentre il giorno ci sarà il day1B. Il torneo continuerà fino al final table in programma per il 18 dicembre.

Altri tornei con Eureka e il Mystery Bounty High Roller

Si inizia subito forte dal 7 dicembre col €10.200 Mystery Bounty High Roller con 5.000 euro destinati al prize pool delle taglie per ogni giocatore.

Il giorno dopo, giovedì, inizierà il €1.100 Eureka Main Event che andrà avanti fino all’epilogo di lunedì, ma domenica si gioca anche il €2.200 High Roller Eureka.

Anteprima EPT Praga 2022: tanti High Roller

Oltre al Mystery Bounty ci saranno altri 8 high roller in questa edizione EPT Praga 2022. I ricchi tornei HR inizieranno dal 9 dicembre col €25.000 NLH High Roller e il giorno dopo ci sarà anche l’evento #13, un altro High Roller da 25K di buy-in. Ancora tornei del genere da 25K in programma anche il 13, 15,17 e 18 dicembre.

Non finisce qui perchè domenica 11 dicembre inizia anche il €50.000 Super High Roller, il torneo dal buy-in più impegnativo, mentre martedì 13 carte in aria per il €10.300 High Roller one single re-entry.

Noi seguiremo giorno per giorno la kermesse del poker da Praga. Non perdete gli aggiornamenti su PIW, anche sul canale TELEGRAM @notiziepoker.