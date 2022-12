EPT Programma Stagione 2023. Saranno 5 le tappe della prossima stagione dell’European Poker Tour che inizia col debutto del EPT Parigi. Prima volta anche per EPT Cipro, una location che si conferma dopo gli ultimi anni di crescita, e che in un qualche modo scalza Londra, la grande assente dopo il ritorno convincente del 2022. Sono comunque lontani i fasti delle passate stagioni con tante tappe, anche in Italia.

Si deve ancora concludere la stagione 2022 ma filtrano le prime notizie per il 2023 del EPT, visto che è stato stilato il programma dell’European Poker Tour 2023, il più importante circuito di poker live del vecchio continente, sponsorizzato da Pokerstars. Le tappe EPT che ci terranno compagnia dal 15 febbraio al 17 dicembre 2023 sono 5. Lontani i fasti delle passate stagioni con molte più edizioni, quando EPT toccava anche l’Italia nella storica cornice di San Remo, ma anche a Campione d’Italia.

Ci sono però delle novità interessanti, su tutte un paio di esordi. Per la prima volta si giocherà l’EPT Parigi, che aprirà anche la stagione 2023 dal 15 al 26 febbraio. E’ la prima volta per Parigi, ma non per la Francia che solitamente ospitava l’European Poker Tour nella cornice di Deauville.

Si continua traslape con una tappa storica, EPT Montecarlo dal 26 aprile al 6 maggio. Un tempo la tappa del Principato faceva da gran finale di stagione, questa volta la troviamo come 2° appuntamento.

L’estate premia la Spagna con EPT Barcellona dal 21 agosto al 3 settembre mentre in autunno andremo per la prima volta al EPT Cipro, con la piccola isola del mediterraneo sempre più importante meta di grandi eventi, come il recente Cipro Vintage Series che ha visto Mustapha Kanit grande protagonsita. L’European Poker Tour è la ciliegina sulla torta che consacra definitivamente questa location.

Infine le atmosfere di Natale le vivremo nella solendida Repubblica Ceca con un altra tappa storica, EPT Praga, che tra l’altro chiuderà anche la stagione 2022 dal 7 dicembre.

EPT Programma Stagione 2023: novità Cipro, ma Londra?

Fa un pò strano non vedere la tappa del EPT Londra dopo i riscontri da record nel 2022, anno del ritorno del European Poker Tour nella capitale inglese, da sempre mecca del gioco nel vecchio continente.

Queste le parole di Cedric Billot, Head of Global Live Event Operations di PokerStars: “Raggiungere nuove location è uno dei nostri obiettivi e lo capiamo anche dall’interesse dei giocatori stessi che ci chiedono di conoscere luoghi e posti diversi. Per la prima volta saremo nella capitale francese e Parigi non può che far battere il cuore a tutti. Con grande curiosità ed entusiasmo affrontiamo il debutto di Cipro. Al centro del Mediterraneo sarà bellissimo vedere i giocatori sfidarsi per le varie picche“.