Programma EPT Praga 2022. Vediamo il programma completo con tutte le date del EPT che torna a Praga nel mese di dicembre dopo 3 anni, ed inizia una serie di tornei dal 7 dicembre che andranno avanti fino all’epilogo del Main Event del 18.

Programma EPT Praga 2022: tappa amata dagli azzurri

Dopo la pandemia che ha bloccato il poker live nel 2020 e dopo lo slittamento da dicembre 2021 a marzo 2022, l’European Poker Tour si prepara a giocare l’ultima tappa stagionale, la seconda dell’anno nella capitale ceca con EPT Praga. Qui a marzo avevamo sognato con Andrea Cortellazzi al 2° posto al Main Event, battuto solo da Grzegorz Glowny (con deal) in una tappa che all’Italia porta bene visto che proprio qui Salvatore Bonavena vinse la prima picca della storia azzurra nel lontano 2008.

Il €5.300 Main Event prende il via lunedì 12 dicembre con day1A e il giorno dopo ci sarà il secondo flight. Il torneo continuerà poi fino al final table del 18 dicembre.

Segui gli aggiornamenti qui su PIW con i report quotidiani sul Main Event e i principali tornei che presentiamo di seguito qui sotto.

Programma EPT Praga 2022: 53 eventi dal 7 dicembre

Dal 7 dicembre si inizia con il primo dei 53 eventi in programma in quella che è una vera e propria kermesse del poker di fine anno dal King’s Casino Praga.

Il primo grosso evento al via è il €10.200 Mystery Bounty High Roller con 5.000 euro destinati al prize pool delle taglie per ogni giocatore e che si concluderà il giorno dopo, quando prenderà invece il via €1.100 Eureka Main Event (final table il 12 dicembre). L’11 e il 12 dicembre ci sarà anche il €2.200 High Roller Eureka.

In programma anche la bellezza di 8 high roller oltre al Mystery Bounty già citato. 6 di questi si concluderanno in una sola giornata e si inizierà il 9 dicembre col €25.000 NLH High Roller. Altri tornei del genere da 25K di buy-in sono in programma il 10, 13, 15,17 e 18 dicembre.

Dal 11 dicembre per tre giorni ci si darà battaglia anche al torneo dal buy-in più alto di tutta la kermesse, il €50.000 Super High Roller. Dal 16 al 18 dicembre toccherà infine al $10.300 High Roller one single re-entry.

Ecco gli eventi principali in programma a Praga per European Poker Tour:

Eureka Main Event: December 8-12 – €1,100

Eureka High Roller: December 11-12 – €2,200

EPT Main Event: December 12-18 – €5,300

Super High Roller: December 11-13 – €50,000

EPT High Roller: December 16-18 – €10,300