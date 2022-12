EPT Praga 12 Dicembre 2022. King’s Casinò di Praga prosegue l’European Poker Tour. Andiamo a vedere gli ultimi risultati del weekend e gli azzurri più in forma, ad iniziare da Leonardo Romeo che raggiunge il final table Main Event Eureka e gioca per una prima moneta da quasi 500K.

EPT Praga 12 Dicembre 2022: Leonardo Romeo sogna l’Eureka

Il €1.100 Main Event Eureka da record con 4.018 entries, arriva al final table con un protagonista azzurri su tutti, Leonardo Romeo che arriva al final table da 2° nel chipcount, dietro al solo Jack Sinclair. L’italiano si gioca una prima moneta che si avvicina ai 500K. Di seguito il payout completo e il chipcount.

PAYOUT

1° 496.760€

2° 306.770€

3° 219.120€

4° 168.560€

5° 129.650€

6° 99.720€

7° 76.700€

8° 59.000€

9° 45.390€

CHIPCOUNT FINAL TABLE

Jack Sinclair 29.625.000

Leonardo Romeo 22.000.000

Elias Suhonen 14.775.000

Pieter Theelen 14.000.000

Silius Moll 11.550.000

Anton Suarez 10.400.000

Quentin Guivarch 8.775.000

Marko Martinkovic 4.650.000

Waldemar Starostin 4.625.000

Tutti gli azzurri ITM al,’Eureka

27° Salvatore Boi 12.260€

48° Marco Leonzio 8.100€

49° Egidio Aragno 8.100€

50° Andrea Agnoletto 8.100€

60° Giorgio Marletta 7.060€

74° Giuseppe Petti 6.130€

93° Sergio Benso 6.130€

97° Salvatore La Vardera 5.320€

98° Tonino La Cardia 5.320€

134° Michele Guerrini 4.630€

148° Riccardo Trevisani 4.010€

156° Alessio Isaia 4.010€

162° Vito Vella 4.010€

178° Cosimo De Gennaro 4.010€

191° Luca Marchetti 3.470€

202° Rocco Criscio 3.470€

204° Andrea Mussumarra 3.470€

213° Mirco Ferrini 3.470€

217° Aurelio Reggi 3.470€

225° Roberto Begni 3.010€

252° Massimiliano Zanasi 3.010€

259° Simone Demasi 3.010€

298° Eros Nastasi 2.620€

308° Renato Messin 2.620€

309° Michele Tocci 2.620€

333° Giovanni Bellini 2.620€

388° Pasquale Vinci 2.280€

389° Pasquale Braco 2.280€

390° Paolo Martinuzzi 2.280€

399° Matteo Pirisi 2.280€

405° Antonio Romeo 2.280€

412° Davide Pisano 2.280€

417° Daniele D’angelo 2.280€

428° Sebastiano Giudice 1.970€

437° Luigi D’Alterio 1.970€

439° Giovanni Agliozzo 1.970€

440° Luca Moschitta 1.970€

452° Luca Mirafiore 1.970€

476° Alessandro Acampora 1.970€

477° Francesco Delfoco 1.970€

479° Giuseppe Tarsia 1.970€

483° Agostino Pecorario 1.970€

487° Luigi De Carli 1.970€

495° Antonino Venneri 1.970€

496° Giuseppe Rosa 1.970€

512° Giovanni Petroni 1.700€

521° Ivan Tononi 1.700€

542° Giorgio Bernasconi 1.700€

547° Alessandro Manfredini 1.700€

560° Guido Pieraccini 1.700€

564° Giorgio Soceanu 1.700€

580° Walter Coan 1.700€

EPT Praga 12 Dicembre 2022: 21 italiani passano al High Roller

E’ iniziato anche il €2.200 High Roller che ha visto 1.534 iscritti tra day1A e day1B, nuovo record per un torneo che porta il montepremi 2.945.280 euro per 230 ITM.

21 italiani passano il taglio, con un super Alessandro Manfredini chipleader con 806K. Bene anche Alessio Isaia che imbusta 425K chips. Più corti anche Walter Treccarichi (194.000), Marco Regonaschi (148.000), Luigi D’Alterio (140.000) e Guido Pieraccini (110.000). Nel day1B ottimo Edolo Ghirelli con 425K.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1A

Alessandro Manfredini 806.000

Alessio Isaia 425.000

Nicola D’Anselmo 420.000

Giovanni Bellini 329.000

Alessandro Orsi 307.000

Roberto Manfredi 268.000

Antonio Romeo 201.000

Walter Treccarichi 194.000

Marco Regonaschi 148.000

Luigi D’Alterio 140.000

Guido Pieraccini 110.000

Giovanni Nava 106.000

Claudio Baldini 105.000

Silvio Giuliano 70.000

Franco Polidori 42.000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

Edolo Ghirelli 315.000

Luca Beretta 299.000

Agatino Spitaleri 173.000

Paolo Boi 152.000

Alessandro Giordano 111.000

Marco Leonzio 98.000

Gli altri tornei conclusi al EPT Praga

Nella giornata di sabato si sono conclusi altri eventi, ad iniziare dal 2.100€ No Limit Hold’em Hyper Turbo Bounty dove Giampaolo Puglia ha chiuso al 4° posto per €18.420 di premio in un torneo vinto da Gergely Bartos sui connazionali Andras Jakabfi e David Farkas con l’Ungheria che ha dominato questo torneo.

FINAL TABLE HYPER TURBO BOUNTY

1 Gergely Bartos Hungary 49.940€

2 Andras Jakabfi Hungary 43.240€

3 David Farkas Hungary 25.740€

4 Giampaolo Puglia Italy 18.420€

5 Sampo Ryynanen Finland 16.090€

6 Juan Maceiras Spain 15.660€

7 Felix Ferdinand Neubauer Germany 10.220€

8 Fedor Holz Germany 14.020€

9 Anthony Dery France 8.230€

Back to back al 25K Single Day High Roller dove gli iscritti salgono a 30 rispetto ai 22 del primo evento, ma anche questa volta non cambia il vincitore, Ben Heath che incassa altri €273.710 dopo i 227K del giorno prima!

FINAL TABLE 25K SINGLE DAY HIGHROLLER

1 Ben Heath United Kingdom 273.710€

2 Kannapong Thanarattrakul Thailand 176.470€

3 Aleksejs Ponakovs Latvia 117.050€

4 Pablo Brito Silva Brazil 84.640€

5 Jorryt van Hoof Netherlands 68.430€

Si sta giocando anche il €50.000 Super High Roller con 49 entries. Al termine del day1 abbiamo 26 players left, comanda Sam Grafton con 1.672.000 chips davanti a Daniel Dvoress (926.000), Juan Pardo (556.000) e Sergio Aido (555.000). Eliminato invece durante il day1 l’ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, Gerard Pique.

TOP-10 CHIPCOUNT 50K SUPER HIGHROLLER

1 Sam Grafton 1,672,000

2 Rodrigo Sirichuk 965,000

3 Daniel Dvoress 926,000

4 Orpen Kisacikoglu 712,000

5 Aleksejs Ponakovs 663,000

6 Dimitar Danchev 661,000

7 Kent Staahle 624,000

8 Juan Pardo 566,000

9 Sergio Aido 555,000

10 Mikalai Vaskaboinikau 494,000