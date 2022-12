EPT Praga 10 Dicembre 2022, Walter “Cesarino” Treccarichi si porta a casa la picchetta del Side event 8-game nella capitale ceca dove continuano gli eventi European Poker Tour, e un Main Event Eureka da record di ingressi e con tanti azzurri al day2.

EPT Praga 10 Dicembre 2022: Walter “Cesarino” Treccarichi vince la picca 8-game

Walter “Cesarino” Treccarichi vince un torneo per specialista di varianti, il €1.100 8-Game dove si è messo in mostra battendo la concorrenza di 60 entries per una prima moneta da 17.560 euro, dopo aver superato Arto Loikkanen nel testa a testa finale.

FINAL TABLE 8-GAME

1 Walter Treccarichi Italy 17.560€

2 Arto Loikkanen Finland 11.420€

3 Joakim Bakke Norway 8.110€

4 Jerry Odeen Sweden

5 Sander Van Wesemael Malta 4.800€

6 ALONE ZAGURY France 3.690€

7 Jan Bendik Slovakia 2.840€

8 Nicolas Julien France 2.200€

9 Gilles Albert Lamy Hungary 1.700€

Si è concluso anche il 25k Single day High Roller che ha visto la partecipazione di 22 giocatori e il migliore è stato l’inglese Ben Heath che ha battuto il bulgaro Kulev all’heads up finale, incassando €227,130.

FINAL HR 25K

1 Ben Heath United Kingdom €227,130

2 Alex Kulev Bulgaria €142,620

3 Daniel Dvoress Canada €95,080

4 Pablo Brito Silva Brazil €63,390

EPT Praga 10 Dicembre 2022: Main Event Eureka da record

Dopo i primi due flight di cui abbiamo già parlato, ieri si sono giocati anche i day1C e day1D che chiudono la fase iniziale del €1.100 Main Event Eureka da record con le sue 4.018 iscrizioni.

Dall’affolatissimo day1C passano 21 italiani con Massimiliano Zanasi migliore degli azzurri con 370L. Da segnalare anche Tonino Cardia e Cosimo De Gennaro che imbustano rispettivamente 334.000 e 276.000 chips. Corto ma passa il taglio anche Luca Moschitta (33.000).

Al Day1D abbiamo altri 16 italiani che passano al day2, e qui a fare la voce grossa è Sergio Benso che con 460.000 gettoni migliora anche il rendimento del giorno prima di Alessio Isaia.

Gli italiani al day2 dell’Eureka

In tutto saranno 60 gli azzurri in gioco al day2 di questo torneone, e aspettiamo con interesse anche il payout ufficiali. Di seguito i chipcount azzurri di Day1C e Day1D.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1C

Massimiliano Zanasi 370.000

Tonino Cardia 334.000

Cosimo De Gennaro 276.000

Giovanni Bellini 212.000

Antonio Romeo 208.000

Giorgio Marletta 190.000

Manuel Ferrari 181.000

Aurelio Reggi 150.000

Michele Guerrini 122.000

Codrin Macovei 102.000

Agostino Pecorario 98.000

Marco Leonzio 97.000

Gianluca Farabella 93.000

Antonino Venneri 76.000

Giuseppe Tarsia 75.000

Davide Pisano 74.000

Walter Coan 70.000

Ivan Tononi 54.000

Michele Tocci 44.000

Giorgio Soceanu 36.000

Luca Moschitta 33.000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1D

Sergio Benso 460.000

Alessandro Manfredini 395.000

Vito Vella 379.000

Giuseppe Ditaranto 209.000

Leandro Dirlewanger 191.000

Egidio Aragno 180.000

Giuseppe Petti 173.000

Sebastiano Giudice 132.000

Issam Salem 117.000

Giovanni Petroni 110.000

Pasquale Vinci 110.000

Rocco Criscio 110.000

Francesco Delfoco 83.000

Pasquale Braco 76.000

Alessandro Acampora 70.000

Daniele Dangelo 66.000