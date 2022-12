EPT Praga 15 Dicembre 2022. Ultimi aggiornamenti dall’European Poker Tour in Repubblica Ceca. 5 italiani ancora in corsa al Main Event dei record, con un super Luigi D’Alterio (in foto) tra i migliori. Tanti azzurri al Mystery Bounty. Gli italiani si mettono in mostra anche nelle varianti, Igor Saia vince il PLO Hi/Lo, Marcello Miniucchi è 4° al PL Omaha.

1.267 giocatori hanno preso parte al €5,300 Main Event EPT Praga per quello che è un record per questo torneo che arriva a €6,144,950 di montepremi. Non solo record al WPT in questi giorni quindi, anche dall’altra parte dell’oceano, nel vecchio continente, la voglia di poker live è tanta, ad iniziare dagli italiani.

Sono in molti gli azzurri presenti al King’s Casino di Praga, ad iniziare da Diego Montone, Silvio Giuliano e Luciano Cutri che sono usciti durante il day2 tra il 178° e il 149° posto, incassando tutti lo stesso premio da €8.650 mentre per Claudio Di Giacomo, out al 143° posto, ci sono €9.950.

Sono 5 gli italiani che passano il taglio tra i 117 players left, e il migliore dei nostri è Luigi D’Alterio. Il-Giuglia chiude la giornata con 870K, un ottimo risultato che lo tiene in top 5. Il chipleader è però lontano, si tratta di Jaesung Lee, unico sopra al milione in chips.

Gli altri azzurri che hanno passato il taglio sono: Nicola Grieco (578.00), Simone Maglianella (373.000), Fabrizio Benvenuto (246.000), Alfonso Simone (202.000),

TOP-10 CHIPCOUNT DAY2

1 Jaesung Lee 1,132,000

2 Parker Talbot 960,000

3 Javier Gomez Zapatero 891,000

4 Luigi D’Alterio 870,000

5 Simon Lofberg 813,000

6 Timothy Adams 759,000

7 Bleron Maliqi 669,000

8 Laurent Cessy 665,000

9 Jerry Odeen 654,000

10 Pierre De Almeida 646,000

CHIPCOUNT AZZURRO

4 Luigi D’Alterio 870.000

13 Nicola Grieco 578.000

44 Simone Maglianella 373.000

63 Fabrizio Benvenuto 246.000

78 Alfonso Simone 202.000

EPT Praga 15 Dicembre 2022: grande successo del Mystery Bounty

Passiamo al €3.300 Mystery Bounty che ha richiamato altri 681 giocatori per un montepremi di €1,168,596. In 233 hanno superato il day1 e tra loro contiamo 16 italiani. In grande spolvero in particolare Fiodor Martino con 228.000 e Bartolomeo Tato che con 251.000 chips sono tra i primi posti del chipcount.

CHIPCOUNT AZZURRO

Fiodor Martino 228.000

Bartolomeo-Fulvio Tato 215.000

Fabio Peluso 174.500

Mario Colavita 163.000

Alessandro Manfredini 158.000

Alessio Isaia 98.500

Nolan Curatolo 90.500

Federico Macori 68.500

Filippo Gandini 67.500

Enrico Camosci 55.000

Roberto Begni 55.000

Giovanni Agliozzo 51.500

Claudio Di Giacomo 49.500

Iacopo Brandi 36.500

Pasquale Braco 33.000

Simone Demasi 29.000

Marcello Miniucchi in mostra al PL Omaha, Igor Saia vince la picca nel PLO Hi/Lo

Azzurri scatenati con le 4 carte. Prima Igor Saia ha vinto l’evento €1.100 Pot Limit Omaha Hi/Lo single re-entry con 92 iscritti per un primo premio da €19.375, uguale a quello del 2° classificato, Ambrose Ng, con cui SMagicS-84 (questo il nick name noto online di Saia) ha chiuso un accordo.

FINAL TABLE EVENTO PL H/LO

1° Igor Saia Italy 19.375€

2° Ambrose Ng Canada 19.375€

3° Ylva Kim Thorsrud Norway 10.850€

4° Robert Tahirovic 8.350€

5° Danail Zhelev Bulgaria 6.680€

6° Pasquale Vinci Italy 5.340€

7° Peter Charalambous England 4.270€

8° Jari Mahonen Finland 3.420€

9° Andreas Fröhli Austria 2.740€

Si è concluso anche l’evento €1.100 Pot Limit Omaha. Usciti Luigi De Carli (36° per 1.860€) e Michael Uguccioni (11° posto, ad un passo da tavolo finale per un premio da 5.710€). Al tavolo finale ci arriva invece Marcello Miniucchi, player marchigiano esperto delle varianti con le 4 carte, che si mette in mostra chiudendo al 4° posto per €25.400 dopo un deal che ha riguardato 5 giocatori, compreso il futuro vincitore, il kazako Vadim Kim.

FINAL TABLE EVENTO PL OMAHA

1° Vadim Kim Kazakhstan 44.310€*

2° Juan Maceiras Lapido Spain 27.000€*

3° Michal Schuh Czech Republic 29.290€*

4° Marcello Miniucchi Italy 25.400€*

5° Balazs Gergely Biri Hungary 25.000€*