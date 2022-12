WPT Championship 2022 Day1 B-C. Per molti i $15 milioni garantiti dal World Poker Tour per il gran finale, il WPT Championship 2022 dal Wynn Casino di Las Vegas, erano esagerati. Il garantito non è stato solo superato, è stato polverizzato.

WPT Championship 2022 Day1 B-C: seconda giornata con un super Oliveira

Era già bastato il day1B all’organizzazione del World Poker Tour per superare il garantito da 15 milioni di dollari del $10.400 WPT World Championship in corso al Wynn Casino di Las Vegas. Nel secondo flight hanno partecipato in 1.052. In 438 hanno passato il taglio con Aryan Oliveira chipleader con 1.5 milioni in chip, equivalenti alla bellezza di 310 big blind. In top-5 attenzione anche a Dan Smith .

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

Aryan Oliveira – 1,551,000

Andrew Crookston – 879,000

Sang Tillman – 825,000

Ryan Leng – 784,000

Nick Yunis – 782,000

Dan Smith – 746,000

Lucas Foster – 709,000

Matt Stout – 680,000

Scott Wellerback – 660,000

Danny Allen – 633,000

WPT Championship 2022 Day1 B-C: successo all’ultimo flight

Anche il day1C ha rispettato le più roseee attese con altri 1.293 entries che portano il totale a 2.960 giocatori per un prizepool che ha quasi raddoppiato il garantito con $29,008,000. Andranno a premio in 370 giocatori per un minimo di $17,400 mentre la prima moneta è ricchissima, $4,146,400. Come sempre il Final TV Table ufficiale di WPT è a 6 giocatori, e tutti questi avranno in tasca almeno 1 milioncino di dollari garantiti.

Da questa giornata sono passati altri 504 players left con Krasimir Yankov il migliore con 1.062.000 chips. Si è rivisto in sala anche Doyle Brunson (vedi foto wpt.com), il leggendario Texas Dolly che è ambasciatore WPT, come lo stesso Phil Ivey diventato da poco ambassador del World Poker Tour, e che ha sfruttato la late registration come tanti altri big, ad iniziare da Phil Hellmuth. Ivey è stato eliminato, mentre Hellmuth ha passato il taglio con 225K.

TOP-CHIPCOUNT DAY1-C

1. Krasimir Yankov – 1,062,000 (212 bb)

2. Nissar Quraishi – 969,000 (194 bb)

3. Adnan Mohammad – 958,000 (192 bb)

4. Tim Reilly – 943,000 (189 bb)

Payout completo WPT World Championship 2022

Ecco il payout completo dell’evento. Il primo premio da 4.1 milioni di dollari è un record assoluto per una prima moneta WPT. Distrutto il record che reggeva dal lontano 2007, sempre ad un gran finale del WPT World Championship. In quel caso Carlos Mortensen vinse un primo premio da $3,970,415.

1st: $4,146,400 + $10,400 Seat to 2023 WC

2nd: $2,830,000

3rd: $2,095,000

4th: $1,608,000

5th: $1,301,000

6th: $1,001,050

7th: $704,000

8th: $547,000

9th-10th: $429,000

11th-12th: $338,500

13th-14th: $269,900

15th-16th: $217,100

17th-20th: $176,200

21st-24th: $144,300

25th-32nd: $119,300

33rd-40th: $99,600

41st-48th: $83,900

49th-56th: $71,400

57th-64th: $61,350

65th-72nd: $53,200

73rd-80th: $46,650

81st-88th: $41,250

89th-104th: $36,500

105th-120th: $32,650

121st-136th: $29,450

137th-152nd: $26,900

153rd-168th: $24,800

169th-184th: $23,100

185th-208th: $21,750

209th-232nd: $20,700

233rd-264th: $19,900

265th-296th: $19,150

297th-328th: $18,450

329th-349th: $17,750

350th-370th: $17,400