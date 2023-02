Main Event Day 1A EPT Parigi. Finalmente l’attesa è finita, dopo i primi tornei di contorno, allo Hyatt Regency Paris Etoile è iniziato il primo Main Event dell’European Poker Tour nella capitale francese, ed è subito un successo con 661 iscritti. 9 italiani passano al day2, vediamo tutti i risultati, anche degli High Roller e del FPS.

Main Event Day 1A EPT Parigi: 661 iscritti, si parte col botto

Il Day1A del €5.300 Main Event EPT Parigi è iniziato molto bene visti i 661 iscritti che hanno già fatto raggiungere un montepremi di €3.172.800 in attesa dei numeri ufficiali di martedì col day1B. In 221 giocatori hanno passato la prima giornata verso il day2, e il migliore è stato lo spagnolo Omar Gonzalez, che ha imbustato 317,000 chips chiudendo davanti al connazionale Gerald Carbo, poco dietro con 302K.

La Spagna la fa da padrona visto che in top-10 troviamo anche quello che è il giocatore più noto nelle prime posizioni di questo torneo, Adrian Mateos, che non ha bisogno di tante presentazioni. Altri nomi noti che passano al day2 sono: Jen Shahade, Parker Talbot, Ramon Colillas, Andre Akkari, Rafael Moraes, Lex Veldhuis e Alejandro Lococo. Ecco la top-10 del chipcount Day1A:

2023 EPT Paris Main Event Top 10 Day 1a Chip Counts

1 Omar Gonzalez Spain 317,000

2 Gerard Carbo Spain 302,000

3 Patrik Jaros Czech Republic 260,000

4 Martin Merz Germany 255,000

5 Gorki Oliveira Brazil 251,000

6 Silius Moll Norway 245,000

7 Timo Kamphues Germany 227,000

8 Majid Ejlal Noubarian Iran 225,500

9 Sacha Zaffran France 225,500

10 Adrian Mateos Spain 222,000

Main Event Day 1A EPT Parigi: 9 azzurri al day 2

E gli italiani? Tranquilli, ci sono eccome, e almeno 9 di loro li ritroveremo al day2. Il migliore della truppa azzurra è Luigi D’Alterio che grazie a 206.500 gettoni è al 13° posto del chipcount. Top-20 anche per Natir Pellicane. Passa pure Mustapha Kanit, anche se più indietro al 102° posto con 83K.

Rivediamo ai tavoli anche Giovanni Salvatore (aka Giannino Kart) che però chiude corto sotto le 20K. Ancora più corto Carlo Savinelli che chiude il day1A con soltanto 10.000 chips. Ecco il chipcount completo degli italiani.

13 Luigi D’Alterio 206.500

20 Natir Pellicane 181.000

40 Diego Montone 143.500

61 Giuseppe Imparato 117.500

102 Mustapha Kanit 83.500

133 Giuseppe zarbo 66.500

174 Piero Alioto 41.500

216 Giovanni Salvatore 16.500

219 Carlo Savinelli 10.000

EPT Parigi: i risultati degli altri eventi

Iniziamo dalla conclusione del €1,100 France Poker Series (FPS) Paris Main Event che è stato vinto da un giocatore di casa, il transalpino Alan Goasdoue che porta a casa una prima moneta da €287,830, dopo aver superato il connazionale Jean-Luc Labryga in heads up. A completare il podio c’è l’olandese Elias Fisz. Bel colpo per il vincitore che si era qualificato a questo torneo grazie ad un satellite online a basso costo.

€1,100 FPS Paris Main Event Final Table Results

1 Alan Goasdoue France €287,830

2 Jean-Luc Labryga France €179,950

3 Elias Fisz Netherlands €128,530

4 Roger Taieb France €98,870

5 Christopher Dowling Ireland €76,050

6 Oleksii Natoptanyi Ukraine €58,490

7 Thibault Reverdito France €44,990

8 Vasyl Zabrodskyy Ukraine €34,610

9 Alexis Lucarini France €26,620

Va invece a Mohamed Mokrani la prima moneta da €305.300 del France Poker Series (FPS) Paris €2,200 High Roller, che vedeva in corsa anche 4 azzurri, ma solo Francesco Delfoco riesce a raggiungere il tavolo finale, arrendendosi al 7° posto per €47.650 di premio.

Final Table Result €2,200 FPS High Roller

1 Mohamed Mokrani France €305,300

2 Antony Marchetti France €190,450

3 Wagner Ripper Brazil €136,050

4 Simeon Spasov Bulgaria €104,650

5 Jon Kyte Norway €80,500

6 Cedric Massaro France €61,900

7 Francesco Delfoco Italy €47,650

8 Luis Celso Brazil €36,650

9 Hugo Machado Portugal €28,200

Concludiamo con lo spettacolare €50,000 EPT Super High Roller che al termine della seconda giornata di gioco, lascia in corsa solo 11 giocatori per la prima moneta da €959,520. La bolla non è ancora scoppiata visto che solo i 9 del final table andranno a premio (per un minimo di €92.800).

Al comando del chipcount c’è Jules Dickerson che con 3.7 milioni domina sullo spagnolo Juan Pardo, 2° con 2.4 milioni. Attenzione a big come Chris Brewer e Steve O’Dwyer tra le prime posizioni mentre Tim Adams, chipleader del day1, è calato e ha chiuso la giornata come 11° ed ultimo del chipcount.

PAYOUT SUPER HIGHROLLER

1 € 959,520

2 € 623,800

3 € 443,000

4 € 340,700

5 € 262,300

6 € 201,500

7 € 155,100

8 € 120,000

9 € 92,800