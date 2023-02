EPT Parigi 2023 Day1B. 1.570 iscritti per quello che è l più grande evento di debutto nella storia del European Poker Tour, un grande successo nella capitale francese, con altri 10 azzurri che conquistano il day2. Chipleader Teun Mulder (foto by Manuel Kovsca, Pokerstars). Intanto Chris Brewer ha portato a casa il Super High Roller da 50K.

EPT Parigi 2023 Day1B: grandi numeri

909 iscritti al solo day1B che portano il totale a 1.570 entries per EPT Parigi. La stagione European Poker Tour, oltre che ad aprirsi con la novità della tappa francese, si apre anche con grandi numeri. Il prizepool è già arrivato a €7.612.800, ma le registrazioni tardive sono ancora aperte prima dell’inizio della seconda giornata di gioco, e non è escluso che questo numero verrà ulteriormente ritoccato.

Al tavolo comanda Teun Mulder che magari vi ricordate per l’EPT Praga dello scorso anno dove crollò e non riuscì a portare a casa la picca. L’olandese chiude la giornata davanti a tutti con 347.000. Solo l’israeliano Oshri Lahmani tiene il passo sopra ai 300K. Il nome più importante in top-10 è sicuramente quello di Niklas Astedt, super star svedese del poker online.

Passano al day2 anche gli ambassador di PokerStars Parker Talbot (153.500), Sam Grafton (78.500), Alejandro Lococo (75.000) e Benjamin Spragg (30.000). Niente da fare per alcuni big come Steve O’Dwyer, Roberto Romanello, Hossein Ensan e Manig Loeser bustati nella prima giornata.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Teun Mulder Olanda 347,000

2 Oshri Lahmani Israele 301,000

3 Marcin Jaworski Polonia 275,000

4 Sebastian Gahl Germania 250,000

5 Justus Held Germania 247,000

6 Benjamin Chalot Francia 230,500

7 Nikolaos Lampropoulos Grecia 230,500

8 Niklas Astedt Svezia 227,500

9 Bogdan Berinde Romania 220,500

10 Alexis Lucarini Francia 219,500

EPT Parigi 2023 Day1B: gli azzurri

E gli italiani? Dopo i 9 azzurri che hanno passato il taglio nella giornata di ieri, altri 10 passano dal day1B, con Matteo Cecchetti il migliore con 151.500 chips, circa 100BB. Dietro di lui attenzione a Walter Treccarichi. “Cesarino” non è nuovo a grandi imprese internazionali, come Iacopo Brandi che però è molto più indietro con 48K. In tripla cifra ci sono anche Guido Pieraccini (145.000) e Federico Fulciniti (140.500).

Niente da fare invece per altri porta bandiera azzurri come: Antonio Buonanno, Mario Adinolfi, Gianluca Speranza, Antonio Scalzi, Enrico Camosci ed Alice Sicconi.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

Matteo Cecchetti Italy 151500

Walter Treccarichi Italy 145000

Guido Pieraccini Italy 145000

Federico Fulciniti Italy 140500

Federico Cirillo Italy 62000

Iacopo Brandi Italy 48500

Leonardo Romeo Italy 45000

Antonio Difilippo Italy 35500

Nicola D’anselmo Italy 25500

Salvatore Camarda Italy 24500

Super High Roller a Chris Brewer

Si è concluso anche il ricchissimo e spettacolare €50,000 Super High Roller che ha visto Chris Brewer trionfare per quasi $1 milione di euro di prima moneta (€959,520 per l’esattezza). Fortuna che il pro americano aveva detto di non sentirsi in forma dopo il Pokerstars Caribbean Adventure che non gli aveva detto troppo bene, ma si è ripreso subito nella capitale francese.

RISULTATI FINAL TABLE 50K HIGHROLLER

1 Chris Brewer Stati Uniti €959,520

2 Jules Dickerson Regno Unito €623,800

3 Nick Petrangelo Stati Uniti €443,000

4 Pedro Marques Portogallo €340,700

5 Gregoire Auzoux Francia €262,300

6 Dimitar Danchev Bulgaria €201,500

7 Steve O’Dwyer Irlanda €155,100

8 Thomas Muehloecker Austria €120,000

9 Juan Pardo Spagna €92,800