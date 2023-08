EPT Barcellona 2023 Start. Un European Poker Tour a Barcellona ricco come non mai. Dal 21 agosto al 3 settembre 2023 sono in programma ben 63 tornei. Intanto è iniziato il ricco €10,200 Mystery Bounty e si sta giocando il €1,100 Estrellas Poker Tour Main Event.

EPT Barcellona 2023 Start: il programma della kermesse

Come detto ci saranno tantissimi tornei (63) in questo EPT Barcellona, uno degli European Poker Tour più grandi di sempre, in una location tra le più gettonate e in calendario da sempre (2004) per EPT. Inoltre siamo particolarmente legati a questo appuntamento visto che nella tappa 2022 a trionfare vincendo la picca fu l’azzurro Giuliano Bendinelli.

Come sempre a fare da apripista ci sarà l’Estrellas Poker Tour (ne parliamo qui sotto) e PokerStars TV trasmetterà in streaming otto giorni di dirette sui tornei più interessanti che sono i seguenti:

27 agosto, 13:00 CEST: Estrellas Main Event – Tavolo finale

28 agosto, 13:00 CEST: €100.000 Super High Roller – Tavolo finale

29 agosto, 12:30 CEST: EPT Main Event – Day 2

30 agosto, 12:30 CEST: EPT Main Event – Day 3

31 agosto, 12:30 CEST: EPT Main Event – Day 4

1 settembre, 12:30 CEST: EPT Main Event – Day 5

2 settembre, 12:30 CEST: EPT Main Event – Day 6

3 settembre, 13:00 CEST: Main Event EPT – Tavolo finale

EPT Barcellona 2023 Start: al via il €10,200 Mystery Bounty

Già iniziato il €10.200 Mystery Bounty con una prima giornata che ha richiamato 56 entries per un montepremi di €263,200. Al termine del day1 rimangono in corsa 30 players left con il chipcount dominato dalla coppia tunisino-israeliana formata da Maher Nouira e Tom Orpaz, unici sopra i 700K, poi si scende a 499K col talentoso austriaco Daniel Rezaei al 3° posto. Avremo anche un azzurro in corsa, Eros Calderone, ma dovrà rendersi protagonista di una grande rimonta visto che con 52.500 gettoni è sul fondo della classifica.

TOP-10 CHIPCOUNT MYSTERY BOUNTY

1 Maher Nouira Tunisia 745,000

2 Tom Orpaz Israel 713,000

3 Daniel Rezaei Austria 499,000

4 Quan Zhou Hong Kong 437,500

5 Kayhan Mokri Norway 336,500

6 Pawel Krol Poland 329,000

7 Tsugunari Toma Japan 282,000

8 Daisuke Ogita Japan 269,500

9 Aliaksandr Shylko Ukraine 237,000

10 Paul Newey United Kingdom 214,500

€1,100 Estrellas Poker Tour Main Event: i primi flight

Iniziato anche il €1.100 Estrellas Poker Tour che lo scorso anno segnò un record di 6.313 entries che gli organizzatori si augurano di superare nell’edizione del 2023. Intanto il day1A ha richiamato 353 iscritti e in 53 sono passati al day2, con una struttura che garantisce di essere già a premio ITM se si passa la prima giornata.

In gioco anche alcuni azzurri, in particolare Danilo Colomba che con 436.000 gettoni è nella top-10 del chipcount.- Passano anche Luigi Guida e Antonino Venneri che però sono molti corti, rispettivamente con 67.000 e 66.000 chips.

Il migliore di giornata (e al momento al comando anche del chipcount generale) è lo spagnolo Alex Baena, sulla coppia finlandese formata da Mathias Siljander e Dennis Holmstrom, davanti al francese Cedric Kharif e poi al 5° posto arriva il già citato Colomba.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 Alex Baena Spain 559,000

2 Mathias Siljander Finland 544,000

3 Dennis Holmstrom Finland 491,000

4 Cedric Kharif France 485,000

5 Danilo Colomba Italy 436,000

6 Anthony Stumbo Belgium 368,000

7 Mihai Trofim Moldova 367,000

8 Miguel Fernandez Monton Spain 361,000

9 Gustavo Oliveira Brazil 357,000

10 Bernat Capdevila Montes Spain 344,000

Altri 155 iscritti al day1B con 23 che passano al day2. Tra i players left troviamo anche un italiano a centro gruppo, Marco Sposito che imbusta 146.000 gettoni. Il migliore di giornata è stato il danese Frederik Johansen. Oggi si giocano altri 2 flight iniziali (saranno in tutti 8 i day1 di questo evento.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Frederik Johansen Denmark 423,000

2 Iliodoros Kamatakis Greece 395,000

3 Johnny Mendes Brazil 321,000

4 Oskar Massesson Denmark 312,000

5 David Ceranic Croatia 309,000

6 Sergi Miralles Spain 308,000

7 Yves Sanchez France 227,000

8 Victor Pertile Brazil 225,000

9 Esteban Garcia Argentina 220,000

10 Alexandre Mitjavila Spain 219,000