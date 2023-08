EPT Barcellona 2023 Day1B. Altri 43 azzurri promossi al day2 del Main Event European Poker Tour, intanto Stefano Puccilli (in foto con Gianluca Marcucci) vince la picca nel Side event PLO. A Lucien Cohen il Main Event Estrellas dei record mentre l’High Roller viene vinto da Goran Mandic con Candido Cappiello 7° per quasi 100K di premio.

EPT Barcellona 2023 Day1B: altri 43 azzurri passano al Main Event

Il Day1B del €5.300 Main Event EPT Barcellona ha richiamato altri 1.261 players, portando il totale di iscritti a 2.053, un numero non ancora definitivo visto che le registrazioni tardive rimangono aperte, ma superare i 2.294 del record dello scorso anno questa volta non sarà semplice.

Intanto portiamo altri 43 italiani al day2, una vera valanga azzurra dove si mette in mostra in particolare Claudio Di Giacomo, il migliore dei nostri con 260K buoni per un ottimo 5° posto nel chipcount comandato dal polacco Sylwester Fortuna. Tra gli azzurri passano altri nomi importanti come Fabio Peluso (189.900), Candido Cappiello (180.000, fresco del 7° posto al High Roller), Tiziano Di Romualdo (133.000, fresco della doppietta in back to back al Seniors), Alessio Di Cesare (116.500), Stefano Puccilli (112.000, ha appena vinto la picca PLO) e Luigi D’Alterio (92.500).

EPT Barcellona 2023 Day1B: chipcount

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Sylwester Fortuna Poland 328,000

2 Wongyu Kang South Korea 319,500

3 Younes Hammouchi France 287,000

4 Johnny Mendes Brazil 280,000

5 Claudio Di Giacomo Italy 266,500

6 Martin Zamani United States 243,500

7 Brandon Mifsud Malta 239,000

8 Franck Makaci France 231,500

9 Antoine Labat France 223,500

10 Alexandru Alman Italy 220,000

CHIPCOUNT AZZURRO

5 CLAUDIO DI GIACOMO 266.000

10 ALEXANDRU ALMAN 220.000

20 FABIO PELUSO 189.000

29 ALFONSO SIMONE 181.500

31 CANDIDO CAPPIELLO 180.000

57 UMBERTO ZAFFAGNINI 145.500

65 CHRISTIAN BERTU 142.000

71 IONUT JOSANU 135.500

75 TIZIANO DI ROMUALDO 133.000

80 ANDREA MELLUZZO 131.000

101 UMBERTO RUGGERI 117.500

104 ALESSIO DI CESARE 116.500

107 GIUSEPPE ZARBO 115.000

110 GUIDO PIERACCINI 114.500

119 STEFANO PUCCILLI 112.000

121 ANTONINO VENNERI 111.000

130 FILIPPO LAZZARETTO 105.000

174 LUIGI D’ALTERIO 92.500

175 ALAN FERRARO 92.000

184 ALESSANDRO SARRO 88.000

187 MATTEO CALZONI 87.500

213 GIANAS REGE 79.500

228 ALESSANDRO PICHIERRI 76.000

230 ANDREA CARDINALI 76.000

231 DAVIDE MARCHI 76.000

232 NICOLA GRIECO 75.500

234 ETTORE ESPOSITO 74.000

239 BARTOLOMEO TATO 72.000

242 GIANLUCA GRIMALDI 71.500

253 ANDREA BENELLI 68.000

255 ATTILIO GATTA 67.000

269 FABRIZIO ORTOLOMO 63.000

282 FERNANDO COLAZZO 60.000

283 MAURIZIO ESPOSITO 59.500

287 VALTER MARCHI 58.000

289 GABRIELE RE 58.000

321 MATTEO FERRARA 46.500

325 NICOLA D’ANSELMO 45.000

331 LEONARDO ROMEO 43.500

332 GIOVANNI PETRONI 43.000

346 SILVIO GIULIANO 40.000

354 SERGIO SOMMA 39.000

422 GIANCARLO MONTI 19.000

EPT Barcellona 2023 Day1B: Segui la diretta streaming

Vi ricordiamo che per l’European Poker Tour a Barcellona ci saranno le dirette streaming (anche in italiano).

CLICCA QUI PER LE DIRETTE STREAMING EPT BARCELLONA 2023

EPT Barcellona: Stefano Puccilli re dell’Omaha

L’Italia vince nel €1.650 Pot Limit Omaha che ha visto 371 entries, e 39 di loro sono approdati al final day e diversi azzurri. I primi ad uscire, uno dietro l’altro, sono Attilio Donato e Tiziano di Romualdo per €3.450 di premio, poi arriva il turno di Giovanni Agliozzo (19° per €5.200) e di Daniele Primerano (13° per €7.950).

Non molla invece l’esperto Stefano Puccilli che arriva fino in fondo quando, rimasti in 3, i giocatori optano per un deal. Al giocatore romano va la fetta più grossa del premio, €106.490 e l’ambita picca, mentre per Mark van der Loo c’è un premio da €66.650. Completa l’accordo Henok Mariam per €47,600.

FINALE PLO

Stefano Puccilli €106,490

Mark van der Loo €66,650

Henok Mariam €47,600

Lars Tungel €36,600

Michael Rodrigues €28,150

Saman Nakhjavani €21,650

Christopher Wood €16,650

Jean-Baptiste Tomi €13,750

Konstantinos Tzimas €11,450

Main Event Estrellas: trionfa Lucien Cohen

Si è concluso il €1.100 Main Event Estrellas Poker Tour dei record con 7.389 iscritti e una prima moneta da €676,230 che viene vinta dal francese Lucien Cohen, giocatore non pro, che nel testa a testa finale supera il belga Ferdinando D’Alessio che porta comunque a casa un premio da €415,320. A completare il podio il greco Petros Karadimos per €294,620 di premio.

FINALE MAIN EVENT ESTRELLAS

1 Lucien Cohen France €676,230

2 Ferdinando D’Alessio Belgium €415,320

3 Petros Karadimos Greece €294,620

4 Danilo Velasevic Serbia €232,090

5 Ankit Ahuja India €177,810

6 Avihai Smadga Israel €136,850

7 Parker Talbot Canada €105,590

8 Igor Kaufman Israel €81,230

Estrellas High Roller: Cappiello si ferma al 7° posto, vince Mandic

Va in archivio anche il €2.200 High Roller Estrellas Poker Tour che riprendeva col final day da 10 players left, e tra loro 2 azzurri, ma non c’è gloria per gli italiani con Raffaele Castro che partiva ultimo nel chipcount e che non riesce a ribaltare la situazione, è lui il primo eliminato al 10° posto per un premio da 45.060 euro.

Avanza fino al 7° posto Candido Cappiello che con A-7 si scontra con A-Q di Thomas Saminadin che non gli lascia spazio. L’italiano incassa comunque €96.960, mentre il francese che lo ha eliminato chiude la sua corsa al 4° posto, ai piedi del podio per €215.390 di premio. Una volta uscito Saminadin i tre left decidono per un deal con vittoria e picca a Goran Mandic, ma il croato vince meno (€418,980) rispetto al runner up francese, Antoine Labat, che porta a casa mezzo milione di euro tondi tondi. Per il cinese Yunsheng Sun a completare il podio ci sono €385,240.

FINALE HIGH ROLLER ESTRELLAS

1st Goran Mandic Croatia €418,980*

2nd Antoine Labat France €500,000*

3rd Yunsheng Sun China €385,240*

4th Thomas Saminadin France €215,390

5th Conor Beresford UK €165,230

6th Rodrigo Noceda Mexico €126,630

7th Candido Cappiello Italy €96,960

8th Bart Lybaert Belgium €74,130

9th Edilson Marques Brazil €58,580