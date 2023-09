EPT Barcellona 2023 Day6. Andre Akkari chiude per la 3° giornata di fila in fondo al chipcount, ma raggiunge clamorosamente il final table del Main Event all’European Poker Tour spagnolo dove continua anche l’High Roller con tre azzurri in piena corsa.

EPT Barcellona 2023 Day6:

Ieri lo avevamo detto, attenzione ad Andre Akkari che anche con poche chips ha l’esperienza per poterci comunque provare, e il brasiliano ambassador di Pokerstars non solo ci ha provato, ma è riuscito a raggiungere il final table del €5.300 Main Event EPT Barcellona dove apriva la giornata come più corto del gruppetto da 16 giocatori che ambiva al tavolo finale, e corto è un eufemismo visto che Akkari iniziava il day5 con appena 11 big blinds, terzo giorno di fila chiuso all’ultimo posto per il brasiliano che se dovesse vincere la picca stabilirebbe un record da questo punto di vista.

Se Akkari è abbonato all’ultimo posto (ha 18BB anche per il final table) c’è chi al contrario continua a dominare e chiude per la 3° giornata di fila da chipleader, ovvero il francese Simon Wiciak che ha imbustato 22.8 milioni di gettoni, riducendo un pò il vantaggio sul resto del gruppo, che comunque rimane visto che in 2° posizione troviamo l’inglese Carl Shaw con 17.4 milioni.

EPT Barcellona 2023 Day6: Payout e Chipcount

CHIPCOUNT FINAL TABLE

1 Simon Wiciak France 22.875.000 (92 bb)

2 Carl Shaw UK 17.400.000 (70 bb)

3 Santiago Plante Canada 7.500.000 (30 bb)

4 Joao Sydenstricker Brazil 6.150.000 (25 bb)

5 Ezequiel Waigel Argentina 5.150.000 (21 bb)

6 Andre Akkari Brazil 4.500.000 (18 bb)

PAYOUT FINAL TABLE

1° 1.488.000€

2° 931.250€

3° 664.750€

4° 511.300€

5° 393.300€

6° 302.500€

Side Event: 3 azzurri in corsa al High Roller

Dei 470 giocatori al via al €10.300 High Roller, sono rimasti in 40, e tra loro abbiamo 3 italiani in piena corsa, in particolare Simone Andrian che è al 2° posto del chipcount, dietro al solo Vlad Darie. Andrian ci ha già abituato a grandi imprese, di recente ha vinto il WPT Prime San Remo da profeta in patria (e poco dopo ha vinto anche la Pokerstars Summer Fest a Malta) ma negli ultimi 2 anni sono tanti i colpi vincenti importanti messi a segno da questo giocatore, in particolare un braccialetto WSOPE nel 2021, e l’anno scorso ha vinto una picchetta anche al EPT Praga.

Portiamo altri due azzurri in top-10, parliamo di Francesco Pilato e Alessio Sardone. Tutti i giocatori hanno già in tasca un premio minimo da €19.350, ma a fare gola è la prima moneta da €910.400.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGH ROLLER

1 Vlad Darie Romania 1460000

2 Simone Andrian Italy 1335000

3 Francisco Benitez Uruguay 1105000

4 Tony Lin China 980000

5 Razvan Belea Romania 960000

6 Francesco Pilato Italy 920000

7 Alessio Sardone Italy 910000

8 Ka Kwan Lau Hong Kong 870000

9 Jeferson Pinow Brazil 795000

10 Hwany Lee Korea 785000

Negli altri Side event niente da fare per Dario Lucini al €1.650 PLO, l’italiano chiude al 25° posto per €2.700 di premio, in un torneo che ha visto primeggiare l’irlandese Mark Buckley per 60.410 euro di prima moneta.

Alessandro “Deneb” Pichierri non molla l’idea di portare a casa una picca da questo EPT Barcellona, ed è impegnato al €2.200 Deepstack che ha visto 310 entries. In 51 si ritroveranno per il day2 e tra loro proprio Pichierri in corsa per un piazzamento a premio (39 gli ITM), con un occhio alla prima moneta da 121.000 euro. Pichierri riprenderà con 481.000 chips, buoni per il 6° posto in classifica, ma c’è Candido Cappiello che ha imbiustato 415K che valgono l’11° piazza nel chipcount.