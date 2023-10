EPT Cipro Day 3. Continua il Main Event del European Poker Tour con 6 italiani tra i 53 players left, capitanati da Dario Sammartino e Alessandro Minasi (in una foto d’archivio di PIW). Francesco Blasio pesca una busta da 75K al Bounty. Continua il Battle of Malta con molti azzurri.

EPT Cipro Day 3: 6 azzurri in corsa verso un day4 con 53 players left

Il $5.300 Main Event dell’EPT Cipro entra nelle fasi calde visto che al termine del day3 rimangono in corsa 53 giocatori, e ben 6 sono italiani. I battistrada azzurri sono due giocatori noti e navigati, come il vice campione del mondo 2019, Dario Sammartino, che si conferma in ottima forma e chiude la giornata con 855.000 chips, le stesse che imbusta un altro giocatore esperto come Alessandro Minasi.

Passa anche Fabio Peluso con 559K, seguito da Andrea Dato con 360K. Non mollano, ma dovranno recuperare, anche Michele Guerrini (135.000) e Fiodor Martino (110.000). Al comando del chipcount vola Nathan Tetart con più di 3.4 milioni di gettoni, seguito a distanza dallo spangolo Jose Gonzalez Sanchez con 2.6 milioni e dal belga Bart Lybaert con 2 milioni precisi precisi.

EPT Cipro Day 3: Chipcount e Payout

TOP-10 CHIPCOUNT EPT CIPRO MAIN EVENT

1 Nathan Tetart France 3,465,000

2 Jose Gonzalez Sanchez Spain 2,665,000

3 Bart Lybaert Belgium 2,000,000

4 Gilles Simon Netherlands 1,455,000

5 Gerard Carbo Spain 1,380,000

6 Kenny Hallaert Belgium 1,330,000

7 Ricardo Tannoury United States 1,300,000

8 Casimir Seire Finland 1,240,000

9 Renat Bohdanov Ukraine 1,120,000

10 Nikita Kuznetsov Russian Federation 1,030,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Dario Sammartino 855.000

Alessandro Minasi 855.000

Fabio Peluso 559.000

Andrea Dato 360.000

Michele Guerrini 135.000

Fiodor Martino 110.000

FINAL TABLE PAYOUT

1-$1,042,000

2-$652,200

3-$465,425

4-$358,075

5-$275,425

6-$211,850

7-$162,925

8-$125,350

9-$96,425

Mystery Bounty, che busta per Francesco Blasio!

12 players left al termine della seconda giornata del $3.000 Mystery Bounty che al day2 porta 4 italiani a premio. Il migliore è Mustapha Kanit che chiude al 42° per $5.300 e pesca anche una taglia da $10.000. Poco prima era uscito Filippo Lazzaretto 53° per 5.300 dollari.

In verità, a livello di soldi vinti, e non di piazzamento, il migliore dei nostri è Francesco Blasio che chiude solamente al 96° posto per $3.500, ma pesca una busta pesantissima da $75.000. Poco prima era uscito un altro italiano a premio, Walter Treccarichi.

Battle Of Malta: I numeri del day1B

Il day1B del €600 Main Event Battle Of Malta €1.500.000 GTD richiama alterni 310 giocatori, che uniti a quelli di ieri portano il totale a 467 entries. 70 di questi li ritroveremo al day2. In 46 sono passati dal day1B, con una vera e propria valanga azzurra se pensiamo che ben 15 di questi players left sono italiani.

Il migliore dei nostri è Alessandro Barone, che è quasi il migliore in assoluto visto che imbusta 422.000 e solo il finnico Naski Aleksi Mikael fa meglio con 460K. Molto bene anche Domenico Gala che sfiora i 400K.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Naski Aleksi Mikael Finland 460.500

2 Barone Alessandro Italy 442.000

3 Gala Domenico 391.500

4 Eriksson Rasmus Sweden 374.000

5 Codreanu Bogdan-Adrian Romania 320.500

6 Vanoppen Geert Guido Belgium 304.500

7 Ferdinand Eduard Janssen 296.000

8 De Brito Joao Manuel Goncalves Portugal 295.000

9 Thevenet Thibaut Mael France 280.000

10 Bucci Paolo Italy 226.500

CHIPCOUNT AZZURRO

Alessandro Barone 442,000

Domenico Gala 391,500

Paolo Bucci 226,500

Giacomo Evangelista 226,500

Luciano Capossela 180,500

Calogero Prestigiacomo 178,500

Luca Capostagno 163,000

Vito Burgio 136,500

Marco Regonaschi 126,000

Gaetano Ricciardi 116,000

Aniello Delli Santi 107,000

Alfonso Simone 107,000

Pietro Bonetta 100,000

Andrea Agnoletto 88,000

Marco Perra 57,000