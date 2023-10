EPT Cipro Day 4. Un Andrea Dato (in foto) d’annata chiude al comando del Main Event all’European Poker Tour, su 16 players left, e non è l’unico azzurro ancora in corsa visto che c’è anche Alessandro Minasi che però, al contrario di Datino, è ultimo nel count con soli 8 bui. Si gioca per più di 1 milione di dollari di prima moneta.

EPT Cipro Day 4: Andrea Dato strepitoso

Si è concluso anche il day4 del $5,300 EPT Main Event a Cipro e il sogno azzurro è vivo più che mai, con un giocatore di grande esperienza che vanta già più di $1.8 milioni vinti in tornei live in carriera, ma che potrebbe fare il colpo più importante e ricco proprio nel torneo dell’European Poker Tour al Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa dell’isola al centro del Mediterraneo visto che si gioca per più di 1 milione di dollari di primo premio. Parliamo di Andrea Dato che con 6.1 milioni (154 big blind) chiude davanti a tutti e 16 i players left.

All’esatto contrario Alessandro Minasi. Abbiamo il chipleader ma abbiamo anche l’ultimo nel chipcout, proprio Minasi che non molla anche se ripartirà con soli 16 big blind.

EPT Cipro Day 4: Chipcount e payout

Vediamo il chipcount dei 16 giocatori ancora in corsa e il payout. Tutti i giocatori che riprenderanno le ostilità domani hanno già assicurato un premio minimo di $43,275, anche se tutti guardano alla prima moneta da $1,042,000.

CHIPCOUNT MAIN EVENT EPT CIPRO

1-Andrea Dato 6,155,000

2-Gilles Simon 4,430,000

3-Victor Yugay 3,870,000

4-Kenny Hallaert 2,965,000

5-Nathan Tetart 2,725,000

6-Halil Tasyurek 2,580,000

7-Marc Foggin 2,570,000

8-Priit Parmasto 2,385,000

9-Bjorn Kozenkai 2,290,000

10-Aleksandr Faterin 2,090,000

11-Timur Vardanian 1,745,000

12-Nikita Kuznetsov 1,455,000

13-Yannick Schumacher 1,390,000

14-Jose Gonzalez Sanchez 1,155,000

15-Gerard Carbo 1,130,000

16-Alessandro Minasi 635,000

PAYOUT TOP-16

1-$1,042,000

2-$652,200

3-$465,425

4-$358,075

5-$275,425

6-$211,850

7-$162,925

8-$125,350

9-$96,425

10-$74,200

11-$74,200

12-$61,850

13-$61,850

14-$51,525

15-$51,525

16-$43,275

Gli altri italiani eliminati

Avevamo altri 4 azzurri all’ìnizio del Day4, che non sono riusciti a passare il taglio. Il primo ad uscire è anche quello che partiva più in basso nel chipcount, Fiodor Martino, che si arrende al 51° posto per $18.700. Poco dopo tocca a Fabio Peluso che con un 38° posto porta a casa $21.500.

Niente da fare anche per Dario Sammartino che iniziava la giornata con più di 800K, è al tv table, sale fino al milione prima di un calo repentino e prima di una mano fatale in difesa del buio. Siamo al 22° livello con blinds 10K-20K + ante. Il chipleader di inizio giornata, Nathan Tetart apre rilanciando x2 da UTG. Sammartino difende il BB con Q-5 a quadri. Il flop sembra ottimo con Q-4-5 per una doppia doppia. Dario fa check, magari aspettando l’azione di Tetart che invece fa check anche lui. Al turn arriva un 3 e questa volta Sammartino si muove puntando 65K, solo chiamato da Tetart. Si arriva al River con un 4 e ancora bet di Dario per 165K. Tetart va all-in e Sammartino (che ha 210K ancora dietro dopo l’ultima puntata) ci pensa ma alla fine folda. Un fold apprezzabile visto che Tetart con A-2 aveva chiuso scala al Turn, ma che lo fa scendere e da quel momento non riuscirà più a dare una svolta al proprio torneo.

L’ultimo italiano out è Michele Guerrini che chiude in 22° posizione per $32.725 di premio.

$3,000 EPT Mystery Bounty: vittoria per Quan Zhou

Si è concluso anche il $3,000 EPT Mystery Bounty che ha richiamato 981 giocatori per un Prize pool da $2.664,369. Dopo la giornata di ieri erano rimasti in corsa 12 giocatori, ma nessun azzurro, nonostante la taglia da 75K pescata da Francesco Blasio. Alla fine la prima moneta da $298,496 va a Quan Zhou che aveva già aperto molto bene la settimana con un 6° posto da $156,200 al $50,000 EPT Super High Roller.

FINALE MYSTERY BOUNTY

1 Quan Zhou Hong Kong $242,623

2 Walid Bou Habib Lebanon $242,623

3 Dmitrii Nazarov Romania $133,400

4 Dumitru Pora Romania $102,600

5 Manuel Fischer Germany $78,950

6 Dylan Destefano United States $60,700

7 Jacques Der Megreditchian France $46,700

8 Kemal Aslan Turkey $35,900

9 Damir Zhugralin Kazakhstan $27,600

$25,000 NL Hold’em V: vittoria per Aleksejs Ponakovs

21 giocatori hanno preso parte al ricco $25,000 NL Hold’em V e ad emergere vincente è Aleksejs Ponakovs che incassa la prima moneta da $216,810. Nel testa a testa finale il lituano ha avuto la meglio sul tedesco Daniel Smiljkovic che torna a casa con $136,100. A completare il podio un altro tedesco, lo specialista high roller, Leon Sturm, che incassa $90,800. Completa la zona a premi il pro spagnolo Juan Pardo, giornata campione al $50,000 Super High Roller.

FINALE 25K

1 Aleksejs Ponakovs Latvia $216,810

2 Daniel Smiljkovic Germany $136,100

3 Leon Sturm Germany $90,800

4 Juan Pardo Spain $60,500