EPT Cipro Day 5. La quinta giornata del Main Event dell’European Poker Tour iniziava con 16 players left, e si è conclusa con ancora 7 giocatori in corsa. Andrea Dato c’è, ma questa volta partirà da penultimo e non da chipleader.

EPT Cipro Day 5: Andrea Dato si accorcia ma è ancora in corsa

Il $5,300 Main Event EPT Cipro conclude il day5 con ancora 7 giocatori in corsa. La giornata iniziava con 16 left e due azzurri agli opposti, Andrea Dato chipleader ed Alessandro Minasi cortissimo. Proprio Minasi è il primo out, non riesce l’impresa della rimonta e chiude la sua corsa al 16° posto per $43,275 di premio.

Procede invece Andrea Dato che arriva fino al tavolo finale da 9 players. Qui però Datino cala fino a chiudere la giornata come penultimo del chipcount con 14BB. Solo Bjorn Kozenkai è dietro, e di poco con 13BB a propria disposizione. Comanda il 24enne olandese Gilles Simon che ha chiuso con più di 8 milioni in chips (40BB).

EPT Cipro Day 5: Chipcount e payout

CHIPCOUNT EPT CIPRO MAIN EVENT

1-Gilles Simon 8,075,000

2-Halil Tasyurek 7,825,000

3-Nikita Kuznetsov 7,475,000

4-Yannick Schumacher 6,050,000

5-Jose Gonzalez Sanchez 4,700,000

6-Andrea Dato 2,875,000

7-Bjorn Kozenkai 2,575,000

PAYOUT TOP-16

1-$1,042,000

2-$652,200

3-$465,425

4-$358,075

5-$275,425

6-$211,850

7-$162,925

8-Victor Yugay $125,350

9-Priit Parmasto $96,425

10-Kenny Hallaert $74,200

11-Gerard Carbo $74,200

12-Nathan Tetart $61,850

13-Marc Foggin $61,850

14-Aleksandr Faterin $51,525

15-Timur Vardanian $51,525

16-Alessandro Minasi $43,275

Vi diamo appuntamento a domani per il gran finale dal Merit Royal Diamond Hotel and Spa. Potrete seguire gli aggiornamenti più importanti anche sulla nostra pagina FACEBOOK.