Anteprima EPT Montecarlo 2024. Quella del Principato non è una tappa come le altre; per anni l’European Poker Tour ha chiuso la stagione nel Grand Final da 10K a Montecarlo, adesso non è più così, ma questa tappa mantiene un grande fascino, e in passato ha regalato grandi gioie ai pokeristi italiani. da Buonanno a Sorrentino, fino a Speranza e Camosci negli ultimi anni.

Anteprima EPT Montecarlo 2024: schedule, programma tornei

Dal 24 aprile inizia la kermesse live di Pokerstars, con l’European Poker Tour che giocherà nel Principato questo EPT Montecarlo 2024. In verità i tornei EPT con le mitiche picche in palio, inizieranno qualche giorno più tardi, mentre dal 24 spazio al primo dei tre tornei delle FPS (France Poker Series). Ecco il programma dei tornei principali che ci attendono, e che ovviamente seguiremo giorno per giorno con i nostri articoli:

FPS SCHEDULE

Main Event FPS 24 – 28 aprile €1.100

FPS Cup 26 – 27 aprile €550

FPS High Roller 26 – 28 aprile €2.200

EPT SCHEDULE

Super High Roller EPT 27 – 29 aprile €100.000

Main Event EPT 28 aprile – 4 maggio €5.300

Mystery Bounty EPT 30 aprile – 2 maggio €3.000

High Roller EPT 2 – 4 maggio €25.000

Anteprima EPT Montecarlo 2024: diretta streaming anche in italiano

Anche per EPT Montecarlo 2024 arriva la piacevole conferma della diretta streaming pure in italiano, e le voci che si alterneranno al commento tecnico saranno sempre quelle di: Alberto ‘grandealba’ Russo, Giada Fang e Pier Paolo Fabretti che dopo i tavoli finali del Main Event France Poker Series e del 100.000€ Super High Roller da martedì 30 aprile inizieranno a seguire il Main Event sino al final table del 4 maggio. Ecco il calendario delle dirette:

PROGRAMMA DIRETTE STREAMING

Domenica 28 aprile 13:00 €1K FPS MAIN EVENT – FINAL TABLE

Lunedì 29 aprile 13:00 €100K SUPER HIGH RILLER – FINAL TABLE

Martedì 30 aprile 12:30 €5K MAIN EVENT – DAY 2

Mercoledì 1 maggio 12:30 €5K MAIN EVENT – DAY 3

Giovedì 2 maggio 12:30 €5K MAIN EVENT – DAY 4

Mercoledì 3 maggio 12:30 €5K MAIN EVENT – DAY 5

Giovedì 4 maggio 13:00 €5K MAIN EVENT – FINAL TABLE

Albo d’oro. Il Principato porta bene agli azzurri

Dai 211 iscritti della prima edizione ormai risalente al 2005, e vinta da Rob Hollink, l’EPT Montecarlo ne ha fatta di strada, arrivando ai 1.098 del boom del 2016, al primo EPT Montecarlo non Grand Final, e con buy-in da €5.000 invece dei consueti 10K di fine stagione.

Il campione in carica è un big come Mike Watson, il pro canadese che trionfò vincendo la 4° picca in carriera e anche una prima moneta non trascurabile (€749,425). In quell’edizione ci fu gloria anche per gli azzurri, con uno scatenato Enrico Camosci 3° all’High Roller (vinto da Mikita Badziakouski) per €477,750 di premio, in un edizione che vide protagonista di una vittoria al Mystery anche per Stefano Pizzuti.

L’anno prima, nell’edizione del 2022, fu Gianluca Speranza a fare il botto vincendo il €25K High Roller per una prima moneta mostruosa da €853.000 dopo un deal con Bruno Lopes (picca e 21K anche per Leonardo Parmiggiani in un evento secondario e Fabio Peluso 2° al Main FPS con deal).

Del resto il Principato ha sempre regalato grandi emozioni e grandi vittorie ai pokeristi azzurri. Tutti ricordiamo ancora la cavalcata vincente di Antonio Buonanno nel 2014, esattamente 10 anni fa, quando il buy-in era ancora da 10K; un successo incredibile in uno dei tornei più importanti al mondo, il primo di un azzurro al main event, arrivato dopo un interminabile testa a testa conclusivo contro Jack Salter, per una super prima moneta da €1.245.000.

L’anno dopo tocco ad un altro cavallo di razza (per citare il nickname di Buonanno), ovvero lo spagnolo Adrian Mateos, che vince l’ultimo EPT Montecarlo da 10K di buy-in. L’anno dopo il torneo dei record (1.098 iscritti) andò a Jan Bendix, ma l’Italia tornò ad esultare nel 2017 con un super Raffaele Sorrentino che portò a casa il Main Event battendo la concorrenza di 727 iscritti per una prima moneta da 644K.

Ecco tutti i vincitori di questa tappa, dal 2005 ad oggi (tra parentesi il numero di iscritti):

16 MARZO 2005 €10.000 (211) ROB HOLLINK

7 MARZO 2006 €10.000 (298) JEFF WILLIAMS

28 MARZO 2007 €10.000 (706) GAVIN GRIFFIN

12 APRILE 2008 €10.000 (842) GLEN CHORNY

28 APRILE 2009 €10.000 (935) PIETER DE KORVER

25 APRILE 2010 €10.000 (848) NICOLAS CHOUITY

25 APRILE 2012 €10.000 (665) MOHSIN CHARANIA

06 MAGGIO 2013 €10.000 531 STEVE O’DWYER

26 APRILE 2014 €10.000 650 ANTONIO BUONANNO

29 APRILE 2015 €10.000 564 ADRIAN MATEOS

26 APRILE 2016 €5.000 1.098 JAN BENDIK

25 APRILE 2017 €5.000 727 RAFFAELE SORRENTINO

28 APRILE 2018 €5.000 574 NICOLAS DUMONT

25 APRILE 2019 €5.000 922 MANIG LOSER

28 APRILE 2022 €5.000 747 MARCELO SIMOES

26 APRILE 2023 €5.000 775 MIKE WATSON