EPT Parigi 14 febbraio 2024. Non poteva che iniziare a San Valentino la tappa dell’European Poker Tour nella capitale francese, una delle città più romantiche al mondo. I nostri Marcello Miniucchi ed Enrico Camosci (in foto) non sono però a Parigi per amore o smancerie, ma per provare a scippare al Main Event FSP e al Mystery Bounty.

EPT Parigi 14 febbraio 2024: si parte col Main Event FPS

La 18° edizione dell’European Poker Tour, il circuito di poker live più importante in Europa, organizzato da Pokerstars, inizia nella capitale francese. Tutto pronto per EPT Parigi 2024, si inizia proprio a San Valentino, e come sempre ci sono i tornei FPS qui oltre alpe a fare da aperitivo. In tutto la kermesse ha in programma 46 tornei, noi ci concentriamo sui principali.

Ed iniziamo ovviamente dal €1.100 Main Event France Poker Series che ha giocato i primi flight che hanno totalizzato 514 entries. Al momento abbiamo 77 players left che passano al day2, ma ci sono altri due day1 da giocare prima di avere i numeri definitivi.

Intanto portiamo subito Enzo Cirillo che passa dal day1A, anche se le 62.000 chips che ha imbustato lo lasciano nei piani bassi di un chipcount comandato dal tedesco Fabian Niederreiter con 776K.

TOP-10 DAY1A

Fabian Niederreiter 776,000 Germany

Leandro Dirlewanger 548,000 Svizzera

Yoshihito Shijima 543,000 Japan

Benjamin Duval 540,000 France

Pim Gieles 398,000 Netherlands

Dumitru Pora 385,000 Romania

Israel Amoyal 372,000 France

Bernard Darmon 341,000 France

Abdel Bourahel 269,000 France

Youcef Benzerfa 254,000 France

Al day1B per gli azzurri passa Marcello Miniucchi, e lo fa in grande stile in questo caso, chiudendo con 191K che sono buoni per il 12° posto nel chipcount di giornata per “Cavendramin“. Il migliore di giornata è Boris Angelov con 404K, ma attenzione anche alla stella austriaca, Daniel Rezaei, che passa il taglio con 279K.

TOP-10 DAY1B

Boris Angelov Bulgaria 404,000

Nicklas Dehli Denmark 403,000

Diego Aro Argentina 333,000

Hakim Chniyat France 325,000

Julien Dupre France 325,000

Daniel Rezaei Austria 279,000

Gonzalo Almeida Argentina 268,000

Lars Kamphues Austria 255,000

Julien Groenendijk Germany 253,000

Jorge Ufano Spain 227,000

EPT Parigi 14 febbraio 2024: Mystery Bounty con Camosci

E’ iniziato anche il ricco €10.200 Mystery Bounty, un torneo che il nostro Enrico Camosci gioca spesso, e in passato anche con successo. Non manca all’appello nemmeno questa volta il giocatore bolognese che è tra i 46 players left che arrivano al day2 (su 71 iscritti). La corsa è però ancora molto lunga e i numeri non sono nemmeno ufficiali visto che la late registration rimane aperta.

Camosci chiude la giornata con 103.500 gettoni che lo piazzano a metà del chipcount, in 28° posizione, ben lontano dal chipleader olandese Joris Ruijs che ha finito la giornata con 405.500 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT MYSTERY BOUNTY

Joris Ruijs Netherlands 405,500

Sergi Reixach Spain 375,000

Jeremie Zouari France 358,000

Mario Navarro Spain 353,500

Michel Molenaar Netherlands 324,500

Daisuke Ogita Japan 273,500

Joakim Andersson Sweden 266,000

Quan Zhou China 251,000

Jean-Noel Thorel France 235,000

Boris Kolev Bulgaria 233,000