Jordan Saccucci accusato di rapine. Dicembre è la tappa di Praga come di consueto per European Poker Tour, e proprio in questi giorni arriva una notizia clamorosa: il campione in carica di EPT Praga, Jordan Saccucci (in foto by Wpt), è stati accusato di una serie di rapine in Canada. Non sarà quindi presente nella capitale ceca per difendere il titolo.

Jordan Saccucci accusato di rapine in Canada

Dal 6 al 17 dicembre si gioca l’EPT Praga 2023 ma non ci sarà il campione in carica a difendere il titolo. Jordan Saccucci lo scorso anno ha vinto l’ultima tappa stagionale dell’European Poker Tour e quasi 1 milione di dollari (anche 2 successi al WPT con The Hendon Mob che segnala $1.366.000 vinti in carriera nei tornei live per Saccucci), ma negli ultimi giorni è uscita la notizia che lo vedremmo in una banda di topi d’appartamento che avrebbe messo a segno almeno una trentina di colpi in ville di lusso in Canada.

Secondo i resoconti locali, il giocatore di poker e altri tre (Marcel Blackburn, Dumark Lindsay e Paul Nkrumah) hanno derubato diverse case indossando maschere e cappucci. La polizia ha fatto irruzione nelle case dei sospettati il 21 novembre dove ha scoperto e recuperato “numerosi” oggetti rubati dalle proprietà delle vittime.

EPT Praga al via dal 6 dicembre

Torniamo a parlare di poker giocato perchè proprio EPT Praga è il prossimo torneo dell’European Poker Tour ai blocchi di partenza. Si giocherà infatti dal 6 al 17 dicembre nella capitale ceca che in passato ci ha regalato grandi soddisfazioni. Proprio qui Salvatore Bonavena vinse la prima picca EPT azzurra nel 2008 oltre ad un premio da €774.000 (e l’anno prima Gino Alacqua chiuse da runner up dietro Mattern per un premio di €407.300).

Nel 2009 toccò a Luca Pagano essere il protagonista azzurro a Praga con un 6° posto finale da 100K. Italia protagonista anche nel 2010 con la vittoria di Roberto Romanello sul nostro Emiliano Bono che incassò un premio da €640.000 in un tavolo finale in cui avevamo anche Marco Leonzio (5°) e Roberto Nulli (8°). Dopo un 2010 negativo per i colori azzurri, nel 2011 ci riprovò proprio Leonzio che si arrese però al 14° posto.

Nel 2013 Francesco Grieco sfiorò il final table chiudendo 13° per 53.800 euro di premio. Nel 2016 grande prova di Gabriele Lepore al 4° posto per €249.000. Nel 2020 il torneo dei Praga non si è giocata per la pandemia di covid. Arriviamo quindi proprio all’ultima edizione del 2022 vinta da Saccucci, e anche qui troviamo un italiano protagonista al 6° posto finale, Luigi D’Alterio.

Vediamo il programma dei principali eventi EPT Praga 2023.

Eureka:

Main Event Eureka: dal 6 all’11 dicembre – €1.100

Eureka Cup: dal 9 al 10 dicembre – €550

High Roller Eureka: dal 10 all’11 dicembre – €2.200

EPT:

Super High Roller EPT: dal 10 all’11 dicembre – €50.000

Main Event EPT: dal 11 al 17 dicembre – €5.300

Mystery Bounty EPT: dal 13 al 15 dicembre – €3.000

EPT High Roller: dal 15 al 17 dicembre – €10.300