EPT Praga 2023 vince Padraig O’Neill che da corto rimonta e supera Jon Kyte. Splendido terzo posto azzurro con Umberto Ruggeri mentre Enrico Olivieri porta a casa la picchetta dell’ultimo evento di questa kermesse nella capitale Ceca, il Last Chance.

EPT Praga 2023 vince Padraig O’Neill. Ruggeri si arrende al 3° posto

Cala il sipario sul Hilton Prague che come al solito ospita l’ultima tappa stagionale dell’European Poker Tour, quel EPT Praga che in passato ci ha regalato tante gioie, compresa la prima in assoluto di un azzurro al EPT, e anche questa volta poteva essere una tappa speciale visto che avevamo in corsa Umberto Ruggeri che alla fine chiude comunque con un onorevole 3° posto, niente picca per lui, ma una ricca moneta da €459,240.

Il testa a testa finale è tra l’irlandese Padraig O’Neill e il norvegese Jon Kyte. Curiosamente Kyte iniziava da super favorito con quasi 230 big blind in dotazione al via del final table, al contrario di O’Neill che con nemmeno 13 BB sembrava spacciato, ma nel poker mai dire mai, e alla fine è proprio l’irlandese a laurearsi campione con una prima moneta che supera il milione di euro mentre il runner up si consola con €643,000 di premio.

EPT Praga 2023 vince Padraig O’Neill: Risultati finali

Queste le parole a caldo del vincitore che a sua volta stenta quasi a crederci: “Avevo qualche speranza di chiudere al quarto posto, terzo sarebbe stato meraviglioso, secondo e primo posto un’utopia. Avevo prenotato l’aereo alle ore 19:00, questa era la mia fiducia”.

FINALEMAIN EVENT EPT

1 Padraig O’Neill Ireland €1,030,000

2 Jon Kyte Norway €643,000

3 Umberto Ruggeri Italy €459,240

4 Cheng Zhao China €353,240

5 Adam Wagner Czechia €271,660

6 Grigorii Rodin Russian Federation €209,000

7 Govert Metaal Netherlands €160,750

8 Marle Spragg United States €123,600

9 Vincent Meli France €95,000

Gli altri eventi: Enrico Olivieri vince l’ultima picchetta

Per una picca azzurra sfumata al Main, una picchetta azzurra viene vinta al Last Chance Super Hyper Turbo, anche se ovviamente il peso specifico è ben diverso, come il peso della prima moneta. Vanno comunque fatti i complimenti a Enrico Olivieri che tiene alti i colori dell’Italia fino al 62° ed ultimo evento della kermesse di Pokerstars a Praga, battendo un Field di 51 iscritti per €14.460 di prima moneta, con Eman Zarghami ultimo ad arrendersi. Da segnalare anche il 6° posto di Filippo Lazzaretto tra i 7 ITM.

FINALE LAST CHANCE

1 Enrico Olivieri Italy 14.460€

2 Eman Zarghami Australia 12.000€

3 Oleksandr Filipchuk Ukraine 7.100€

4 Ricardo Nakamura Brazil 5.400€

5 Antoine Vranken Netherlands 4.150€

6 Filippo Lazzaretto Italy 3.300€

7 Lavrentiy Ni Kazakhstan 2.550€

Chiudiamo con il €10,300 EPT High Roller da 24 entries, un Field anche questa volta basso. Diciamo, il main event ha avuto numeri estremamente positivi, ma i tornei High Roller no, forse per colpa della concomitanza di WSOP Paradise e WPT Championship. In ogni caso ha vinto il kazako Shyngis Satubayev che ha incassato una prima moneta da €415,600 dopo aver superato il francese Antoine Saout, mentre il chipleader del day1, Juan Pardo, si ferma al 5° posto.

FINALE HIGH ROLLER

1 Shyngis Satubayev Kazakhstan €415,600

2 Antoine Saout France €383,700

3 Tarmo Tammel Estonia €219,550

4 Scott Margereson United Kingdom €168,850

5 Juan Pardo Spain €129,900

6 Anton Suarez Sweden €101,450

7 Kubanychbek Abakirov Kyrgyzstan €84,550

8 Christopher Nguyen Austria €70,450

9 Salih Atac Switzerland €61,250

Ora attesa fino a febbraio quando inzierà la stagione 2024 dell’European Poker Tour da Parigi. Anche quest’anno niente Italia tra le tappe. Vedi qui il calendario completo.