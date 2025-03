E’ tempo di tirare le somme del primo Pokerstars Open, la tappa di Campione che doveva essere quella degli azzurri, accorsi in massa per il ritorno del grande poker live nell’exclave italiana in Svizzera, e invece è stata una mezza debacle, perchè è vero che i nostri centrano tanti piazzamenti, ma non vincere nemmeno una delle picche principali (se togliamo il successo di Bonelli ad un piccolo 2° evento e Casino al PLO) non può che essere un rendimento deludente. Picche Pokerstars Open Campione.

Picche Pokerstars Open Campione: tutti i risultati

Vediamo tutti i risultati dei tornei al Pokerstars Open Campione 2025, prima tappa del nuovo circuito minore di poker live di Pokerstars che toccherà tutta l’Europa. Il mese prossimo tocca alla tappa di Dublino. Abbiamo già parlato approfonditamente del finale di Main Event e Super High Roller, ma andiamo a vedere come sono andati tutti i side event e i tornei principali in questo recap.

Event #1: 220€ NLHE KO Freezeout

129 iscritti per il torneo d’apertura dove facciamo subito un runner up con Aldo Monteleone, battuto dallo svizzero Berat Selimi. Sembra un ottimo inizio perchè ai piedi del podio troviamo anche Daniele Barbera.

1 Berat Selimi Switzerland €3.040 2 Aldo Monteleone Italy €1.900 3 Claudio Biadici Switzerland €1.358 4 Daniele Barbera Italy €1.050 5 Logi Laxdal Iceland €800 6 Erich Tedeschi France €620 7 Ettore Cuzzone Italy €490 8 Selvedin Besic Bosnia & Herzegovina €410 9 Omar Hajammar Italy €340

Event #2: 220€ NLHE Turbo Deep Stack Freezeout

Il buy-in del secondo torneo rimane invariato a €220, ma salgono leggermente gli iscritti a 159 e qui a spuntarla questa volta è Riccardo Bonelli che incassa una prima moneta da quasi 7K. Il noto regular Overbet91 supera lo sloveno Vanja Lukic nel testa a testa finale, poi abbiamo il polacco Sebastian Szychulski a completare il podio.

1 Riccardo Bonelli Italy €6.960 2 Vanja Lukic Slovenia €4.360 3 Sebastian Szychulski Poland €3 .100 4 Paulo Florido Portugal €2.400 5 Dejan Lukic Slovenia €1.840 6 Fabien Francini France €1.420 7 Beqe Barani Italy €1.140 8 Raffaele Castro Italy €960 9 Serge Didisheim Switzerland €800

Event #7: 220€ NLHE PL Omaha 6-max

Sono 126 gli iscritti al torneo di PLO, la variante con le quattro carte, molto popolare, e che ha visto un mega deal per il tavolo finale a 7, anche se la picca se la porta a casa Daniele Casino, assieme al premio maggiore di €3.351.

1 Daniele Casino Italy €3.351 * 2 Julien Bosshard Switzerland €2.992 * 3 Massimo Caldera Italy €2.881 * 4 Antanas Justus Germany €2.683 * 5 Agostino Pecorario Italy €2.648 * 6 Pasquale Vinci Italy €2.477 * 7 Stanislav Anufriiev Ukraine €1.820 *

Event #8: 220€ NLHE Womens Event

Il Womens Event si ferma a soli 31 entries, e noi continuiamo a chiederci il senso di tornei solo al femminile. In ogni caso le ragazze svizzere dimostrano di averne di più e fanno prima e seconda con Nadja Sutter che supera la connazionale Celine Zimmermann. Completa il podio l’italiana Inzilya Novitskaya.

1 Nadja Sutter Switzerland €2.272 2 Celine Zimmermann Switzerland €1.460 3 Inzilya Novitskaya Italy €960 4 Olivia Lundgren Sweden €700 5 Teresa Newton United Kingdom €560

Event #13: 550€ NLHE PokerStars Open Second Chance

Si fa sul serio con 716 iscritti al Second Chance dove l’islandese Stein Karlsson incassa picca e assegno da €56.175, dopo essersi accordato con Gabriele Patti, il primo azzurro di una lunga lista di giocatori che si sono dovuti accordare all’islandese, con ben 7 italiani su 9 giocatori al tavolo finale; tra loro anche Simone Demasi.

1 Stein Karlsson Iceland € 56.175 * 2 Gabriele Patti Italy € 46.859 * 3 Giacomo Rosa Italy €28.450 4 Danilo Lunelli Italy €21.850 5 Gabriele Pischedda Italy €16.800 6 Guiseppe Vitale Italy €12.950 7 David Docherty United Kingdom €9 .950 8 Simone Demasi Italy €7 .650 9 Claudio Piovera Italy €5.900

Event #17: 4.975€ NLHE PokerStars Open Super High Roller

Avevamo già parlato del Super High Roller, ma se ve lo siete persi lo rivediamo anche qui. 108 iscritti, e a spuntarla è Alexander Ivarsson che fa un bel colpo da €128.522 dopo aver superato il rumeno Paul Adrian Runcan che si consola con un premio da 83K mentre l’irlandese Conor Bergin completa il podio per un assegno da quasi 60K. Francesco Pilato è il miglior italiano al 4° posto per €45.600.

1 Alexander Ivarsson Sweden €128.522 2 Paul Adrian Runcan Romania €83.000 3 Conor Bergin Ireland €59.250 4 Francesco Pilato Italy €45.600 5 Dawid Smolka Poland €35.050 6 Tommaso Castellano Italy €27.000 7 Umberto Ruggeri Italy €21.600 8 Marek Lachata Switzerland €17.250 9 Jamie Dwan United Kingdom €14.400

Event #18: 400€ NLHE PokerStars Open Mystery Bounty Cup

Grande affluenza anche al torneo con le taglie misteriose, preso da assalto da 934 entries e qui a vincere è lo spagnolo Artus Gimenez Leyva che tra prima moneta e taglie incassa un totale di €47.700. Un altro runner up azzurro, questa volta si tratta di Andrea Lo Cascio che incassa €25.100 di premio. Qui vanno segnalate le ottime taglie dei giocatori che non sono arrivati al final table, su tutti Francesco Caramazza che incassa €23.000, ma anche Manuel Valduga (€17.700) ed Antonino Venneri (€6.000) per stare sugli italiani, ma c’era anche il mitico Barny Boatman (€6.000).

1 Artus Gimenez Leyva Spain €47.700 2 Andrea Lo Cascio Italy €25.100 3 Mickael Lopes Dias Portugal €14.200 4 Marco Graziano Italy €14.180 5 Karl Gasser Switzerland €11.380 6 Andrea Bettiga Italy €13.040 7 Bruno Compagna Italy €8.120 8 Olga Iermolcheva Ukraine €4.540 9 Antonio Manilia Italy €2.790

Event #19: 220€ NLHE Full Ring

I veri vincitori di questa tappa a Campione sono i rumeni, che oltre a portare a casa il Main Event, e con tanti altri piazzamenti importanti, portano a casa anche questo evento #19, grazie ad Andrei Nodea che batte un field da 310 iscritti e incassa €12.100 di premio, con l’inglese Ben Miller ultimo ad arrendersi, e il nostro Michael Desiderio a completare il podio, davanti ad altri azzurri come Claudio Piovera e Nemanja Cemerikic.

1 Andrei Nodea Romania €12 100 2 Ben Miller United Kingdom €7 620 3 Michael Desiderio Italy €5 440 4 Claudio Piovera Italy €4 180 5 Nemanja Cemerikic Italy €3 220 6 Mauro Bernardo Das Nevas Portugal €2 480 7 Fabio Pirro Switzerland €2 040 8 Andreas Blaskov Austria €1 700 9 Jason Di Marzo Italy €1 420

Event #20: 550€ NLHE Last Chance Deep Stack

Anche il Last Chance ci lascia l’amaro in bocca col runner up di Andrea Volpi che perde la picca contro il tedesco David Wintersberger, anche se entrambi incassano poco più di 11K dopo un deal che riguarda anche il bulgaro Viktor Kambov e l’azzurro Natale Allegra che incassano però un pò meno rispetto ai primi 2.

1 David Wintersberger Germany €11.530 * 2 Andrea Volpi Italy €11.440 * 3 Viktor Kambov Bulgaria €9.500 * 4 Natale Allegra Italy €9.000 * 5 Daniele Grasso Italy €4.550 6 Rui Costa Teixeira Portugal €3.500 7 Mathias Subraud France €2.700 8 Federico Cirillo Italy €2.250 9 Miguel Abeijon Veran Spain €1.850