WPT Prime, Madrid – Dario Nittolo è tra i 16 player che si sono guadagnati il pass per il Day2 attraverso il Day1A. Partito anche il secondo flight, dove è impegnato il buon Fabio Peluso.

WPT Prime Madrid: 128 le entries nel Day1A, 16 i promossi

Ci siamo, è startato l’atteso World Poker Tour (WPT) Prime, da 1.100 euro di buy in, del Casino Gran Via di Madrid. Pronti via e si sono già registrate 128 entries in un Day1A che ha visto protagonisti anche diversi italiani.

Tra questi si è distinto il buon Dario Nittolo, che ha chiuso la giornata in sesta posizione, su 16 promossi al Day2, con uno stack da 212.000 chips.

Hanno fatto meglio i soli Stefano Spano con 221.000, Smadar Kruvi Shalhav con 392.000, Marcin Kruk con 443.000, Franco Vanoli con 649.000 e Norberto Lopez Rodriguez, chipleader con 664.000.

Questi, nel dettaglio, tutti i player che si sono qualificati per il secondo giorno:

1. Norberto Lopez Rodriguez – 664.000

2. Franco Vanoli – 649.000

3. Marcin Kruk – 443.000

4. Smadar Kruvi Shalhav – 392.000

5. Stefano Spano – 221.000

6. Dario Nittolo – 212.000

7. Rehman Kassam – 209.000

8. Miguel Tavares – 197.000

9. David Higuera – 132.000

10. Tomas Rosado – 131.000

11. Matteo Ferrara – 127.000

12. Nick Mao – 125.000

13. Bachir Ayati – 122.000

14. Bernardo Luz – 78.000

15. Jose Catela – 77.000

16. Ivan Galindo – 62.000

Partito il Day1B, c’è Fabio Peluso

Ed intanto è già iniziato anche il secondo flight del torneo. Al momento, quando si è appena entrati nel 4° livello di gioco, sono 146 i buy in pagati.

Tra gli iscritti c’è l’azzurro Fabio Peluso, che è partito subito bene con un paio di mani che l’hanno portato a circa 80.000 chips.

Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home.