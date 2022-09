WPT Prime, Madrid – Archiviato, con 26 “superstiti”, il secondo flight. Promossi, tra gli altri, Roberto Agus e Michele Tocci mentre il buon Fabio Peluso ci sta già riprovando nel Day1C.

WPT Prime Madrid: 207 entries nel Day1B, in 26 passano il taglio

Buone nuove pure dal Day1B (207 gli ingressi) del World Poker Tour Prime, da 1.100 euro di buy in, del Casino Gran Via di Madrid. Tra i 26 rimasti in gioco, infatti, ci sono anche gli azzurri Roberto Agus e Michele Tocci.

Il primo ha chiuso la giornata in quinta posizione con 369.000 chips mentre l’altro l’ha seguito a ruota con quasi 300.000.

Niente da fare invece per Danilo Donnini e Fabio Peluso, entrambi purtroppo finiti out.

Questo il count ufficiale dei 26 promossi:

1. Frederico Silva – 794,000

2. Nicolae Giuri – 713,000

3. Gilad Grinberg – 401,000

4. Marian Dicu – 377,000

5. Roberto Agus – 369,000

6. Michele Tocci – 291,000

7. Manuel Perez – 289,000

8. Steven Soeters – 284,000

9. Miguel Mora – 261,000

10. Peter Jorgne – 257,000

11. Valeriano Toledahns – 225,000

12. Mdtynas Gaspadraitis – 192,000

13. Victor Vozian – 175,000

14. Carlos Lopez – 170,000

15. Gyongy Andrei – 164,000

16. Francisco Trujillo – 163,000

17. Yaman Nakdali – 157,000

18. Jose Alberto Budia – 144,000

19. Jonatan Calvino – 130,000

20. Yusef Ali Bukale Ortez – 111,000

21. Joey Weissman – 110,000

22. Jorge Ufano – 101,000

23. Oleski Koiev – 99,000

24. Yves Thalmann – 78,000

25. Estanis Perez – 75,000

26. David San Roman Cembrero – 28,000

Partito il Day1C, Peluso non si arrende!

Ed intanto è già startato il terzo flight, dove si è ripresentato il nostro Peluso che al momento, siamo appena entrati nel sesto livello (Bui 400/800, Ante 800), naviga intorno alle 60.000 chips.

Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare un occhio al programma del WPT Prime.