WPT Five Diamond 2022, uno degli appuntamenti più storici del World Poker Tour torna in scena anche quest’anno dal Bellagio. Tantissimi i campioni in gioco e si torna a vedere in azione anche Robbi Jade Lew (foto Twitter) dopo la contestata mano cash game con Garrett Adelstein.

WPT Five Diamond: Brian Kim chipleader dopo il day 2

Per il 20° anniversario del World Poker Tour non poteva mancare uno dei tornei più rappresentativi del circuito WPT, su uno dei casino più noti al mondo: il Five Diamond World Poker Classic dal Bellagio Hotel, Casino di Las Vegas.Il buy-in è da $10.400 ed ovviamente non sono mancati tanti campioni. Andiamo a vedere come è andato il day1 .

Gli iscritti sono stati 569 in corsa per un garantito da 5 milioni di dollari. Il day1 si è chiuso con 250 players left, poi scesi a 95 al termine del day 2 con Brian Kim al comando con 1.3 milioni in chips. Segue Mike Vanier a 1.2 milioni, gli unici sopra al milione visto che con Francisco Fragoso al terzo posto si scende a 802,000.

Andranno a premio 72 giocatori per un minimo di $19.050 mentre la prima moneta è da $1,042,300.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY2

1. Brian Kim – 1,350,000

2. Mike Vanier – 1,286,000

3. Francisco Fragoso – 802,000

4. Albert Calderon – 790,000

5. Ren Lin – 784,000

6. Calvin Anderson – 766,000

7. David Polop – 700,000

8. Dan Colpoys – 644,000

9. Mel Wiener – 600,000

10. Ian Matakis – 547,000

WPT Five Diamond: le stelle

Tanti big ovviamente in gioco, ad iniziare da Daniel Negreanu che dopo un day 1 di alti e bassi chiuso con 79.000 chips (si partiva con uno stack da 50.000 gettoni) è uscito al day 2

Ancora in gioco anche Brad Owen autore di un ottima rimonta visto che non aveva chiuso benissimo il day1, ma al day2 ha cambiato marcia imbustando 430K buone per il 19° posto nel chipcount, seguito dall’immancabile Justin Bonomo in 24° posizione.

Ethan Yau, che aveva chiuso come chipleader il day1, è sceso in 27° posizione. Segnaliamo anche Nick Petrangelo (350K), Will Failla (187K), David ODB Baker (180K), Brian Rast (152K), Giuseppe Pantaleo (110K), Dusti Smith (108K), Joao Simao (70K) e Qing Liu (ultimo, 95° posto con 52K).

Niente da fare per Darren Elias che al WPT conta qualcosa come 46 piazzamenti a premio, 13 final table e 4 titoli. Dopo aver chiuso la prima giornata con 103.000 chips è stato eliminato nella seconda giornata, come altri big che però riprendevano molto corti come Tony Dunst ed Andrew Lichtenberger.

In gioco anche Robbi Jade Lew

Il nome di Robbi Jade Lew è balzato agli onori della cronaca, suo malgrado, per la diretta streaming di un tavolo cash game in cui ha giocato una mano a limite tra assurdità e baro, contro Adelstein.

Il torneo WPT della Lew continua visto che ha passato il day2 con 186K, 60° posto, corta, ma non troppo. La Lew aveva vinto l’ultimo torneo che aveva giocato al Bicycle Club di Los Angeles lo scorso agosto, un torneo da $2,200 di buy-in che gli fece incassare $20,000 di premio.