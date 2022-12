WPT World Championship 2022. Il tavolo finale iniziava con Benny Glaser super chipleader ma Eliot Hudon lo rimonta e si laurea campione WPT 2022. Hudon lascia il Wynn Casino con in tasca un assegno da $4.146.400

WPT World Championship 2022: rimonta vincente per Eliot Hudon

Il $10.400 WPT World Championship dei record va in archivio con una vittoria storica di Eliot Hudon che vince la ricchissima prima moneta da $4.146.400 dopo aver rimontato a battuto Benny Glaser che gli regala subito in raddoppio con A-J contro K-K di Hudson. L’inglese si riprende poco dopo eliminando Colton Blomberg, primo out del official final tv table come da tradizione a 6 giocatori per WPT.

Poco dopo tocca a Hudon, ancora con K-K, eliminare Frank Funaro che non può niente con A-10. In 4° posizione si ferma Adam Adler, eliminato anche in questo caso da Hudon.

In 3° posizione si ferma Jean-Claude Moussa che nel day4 aveva eliminato Fausto Tantillo. Il testa a testa finale inizia con Hudon a 228 milioni e Glaser a 67, una bella beffa per l’inglese che finisce runner up per $2.830.000 ma che iniziava il tavolo finale da super chipleader.

Risultati e Payout Final Table

1°: Eliot Hudon – $4.146.400*

2°: Benny Glaser – $2.830.000

3°: Jean-Claude Moussa – $2.095.000

4°: Adam Adler – $1.608.000

5°: Frank Funaro – $1.301.000

6°: Colton Blomberg – $1.001.050

*include il ticket da 10.400 dollari per il WPT Championship del 2023.