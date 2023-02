WTP Prime Parigi 2023. Nella capitale francese brilla Federico Cirillo che però è sfortunato al final table e chiude 4°. Alessandro Pichierri vince il €3.300 Super High Roller. Azzurri protagonisti anche al IPS Rozvadov con 8 italiani al final table del Main Event. Gli azzurri monopolizzano l’High roller con 6 italiani al final table e il podio occupiamo da Angelini, Shehadeh e Scalzi.

WTP Prime Parigi 2023: Federico Cirillo chiude 4°

Si è concluso il €1.100 WPT Prime Parigi, circuito che ad inizio giugno toccherà anche l’Italia (San Remo). Il torneo nella capitale francese (in cui la prossima settima inizierà EPT) è stato un successo da 1.071 entries. Tra loro anche un italiano protagonista al tavolo finale, Federico Cirillo, che chiude al 4° posto per €63.000 di premio.

Cirillo è sfortunato nella mano d’uscita dove con A-A incappa sul 10-7 di Sabare Atmani che però sul flop trova K-10-7 che sono fatali per l’azzurro. Alla fine Atmani arriverà all’head up finale perso contro Fabrice Bigot. Il vincitore di casa porta a casa €177.240 di prima moneta oltre al ticket da 10.400$ per la finalissima della stagione: il World Championship al Wynn Casinò di Las Vegas.

FINAL TABLE WPT PRIME PARIGI

1st: Fabrice Bigot – €177,240*

2nd: Sabare Atmani – €113,000

3rd: Alexandre Le Vaillant – €84,000

4th: Federico Cirillo – €63,000

5th: Antoine Labat – €47,000

6th: Manuel Coimbra – €36,000

7th: Hakim Chniyat – €28,000

8th: Timothee Scotti – €22,000

A Parigi si mette in mostra anche Alessandro Pichierri che ha portato a casa il €3.300 Super High Roller.

IPS: 8 italiani al final day del Main Event

Al King’s Casino di Rozvadov va avanti il €380 Main Event IPS, 50° edizione dell’Italia Poker Sport che con 9 flight iniziali ha registrato numeri da record con 5.166 entries che hanno formato un montepremi da 1.693.156 euro, con una prima moneta da €213.000 e un premio minimo da €3.514. I primi 12 classificati si assicurano anche il ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023.

Il Day2 è iniziato con 655 giocatori, 46 dei quali italiani. Al termine della giornata sono 45 i player left che ritroveremo al final day di lunedì (che riprenderà con il livello 100.000-200.000 big blind ante 200.000), e tra loro 8 italiani. Il migliore è Mikel Calò che con 7 milioni è al 11° posto del chipcount.

CHIPCOUNT AZZURRO IPS

Mikel Calò 7.050.000

Nicola Caruso 4.400.000

Bruno Morra 4.200.000

Giacomo Raddi 4.000.000

Lorenzo Gaeta 3.900.000

Massimiliano Margagliotti 3.675.000

Fabrizio Strollo 3.325.000

Daniele Felaco 2.075.000

In corso anche il €1.100 High Roller IPS che ha visto 250 iscritti per €237.500 di montepremi. In 28 andranno ITM con una moneta minima da €2.375 mentre il primo premio vale €52.600. 12 italiani ITM e ben 6 al tavolo finale, per un torneo dominato dagli azzurri.

Il primo ad uscire al tavolo finale è Stefano Mazzaferro mentre in 7° posizione si ferma Angelo Sisca. In 5° posizione Paolo Palmisano. Una volta uscito il rumeno Marius Alexandru Gicovanu, è tutta una sfida italiana, con un podio monopolizzato dagli azzurri, e parliamo anche di giocatori molto noti visto che sul gradino basso del podio c’è Antonio Scalzi che incassa €24.439 e poi Nicola Angelini e Luigi Andrea Shehadeh che in heads up si accordano per un deal che porta nelle tasche di entrambi esattamente €44.054.