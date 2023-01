Poker Live Calendario 2023. Dopo aver parlato dei primi tornei che ci aspettano a gennaio, apriamo lo sguardo verso l’orizzonte del 2023 e andiamo a vedere il calendario di tutti i tornei, almeno quelli più importanti.

World Series of Poker (WSOP) 2023

Iniziamo dai tornei più noti, le World Series of Poker. I campionati del mondo di poker si giocano come ogni anno a Las Vegas. Si inizia il 30 maggio e si continuerà fino al 14 luglio. Il Main Event WSOP prenderà il via il 3 luglio.

WSOP Las Vegas dal 30 maggio al 14 luglio 2023.

Le World Series of Poker hanno in programma anche le WSOPE. Al momento non sono ancora note le fate mentre la location dovrebbe essere sempre quella del King’s Casino in Repubblica Ceca.

WSOP ha inoltre i tornei minori del WSOP Circuit. Oltre agli eventi in giro per gli Stati Uniti, torna di scena anche il King’s Resort che ospiterà la nuova edizione WSOPC in Europa dal 4 al 24 gennaio, quindi sarà il primo grande circuito al via.

Poker Live Calendario 2023: European Poker Tour (EPT)

Anche dell’European Poker Tour di Pokerstars abbiamo già parlato. Si inizia a metà febbraio con la prima volta del EPT Parigi. In tutto 6 tappe con conclusione a dicembre a Praga.

EPT e FPS Parigi – Dal 15 al 26 febbraio 2023.

EPT e FPS Monte-Carlo – Dal 26 aprile al 6 maggio 2023.

EPT ed ESPT Barcelona – Dal 21 agosto al 3 settembre 2023.

EPT ed Eureka Cyprus – Dall’11 al 22 ottobre 2023.

EPT Praga 2023 – Dal 6 al 17 dicembre 2023.

Da segnalare anche il PokerStars Championship 2023 con PCA e PSPC Bahamas dal 22 gennaio al 3 febbraio 2023.

World Poker Tour (WPT)

Anche il WPT nel vecchio continente ha scelto Parigi per iniziare la sua serie di tornei, dal 22 gennaio. Ovviamente l’attesa è tutta per la tappa di San Remo dal 5 al 11 giugno.

WPT Parigi dal 22 gennaio al 5 febbraio 2023.

WPT Slovacchia dal 30 aprile 2023.

WPT Sanremo dal 5 all’11 giugno 2023.

WPT Provenza dal 9 al 15 ottobre 2023.

Poker Live Calendario 2023: i circuiti italiani

Il primo grande circuito italiano dell’anno a prendere il via a San Marino dal 3 gennaio è IPO che poi a stretto giro di pochi giorni di distanza riproporrà la tappa in Liechtenstein come lo scorso anno.

IPO San Marino dal 3 al 10 gennaio 2023.

IPO Liechtenstein dal 18 al 23 gennaio 2023.

Dal 19 al 23 gennaio toccherà a ISOP che tornano nella loro consueta location del Perla Casino di Nova Gorica.

Per questa tappa invece un altro storico circuito di poker live lascia il Perla, dove di solito si gioca, per andare a Bratislava. Parliamo del Tana delle Tigri anche se per questo evento dovremo attendere fino al primo maggio per una kermesse che si prolungherà fino al 7 maggio presso il casinò Banco della capitale Slovacca.