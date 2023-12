WPT World Championship day5. Dopo le eliminazioni sfortunate della giornata precedente, anche il day 5 del milionario torneo conclusivo della stagione del World Poker Tour, dal Wynn Casino, non porta bene agli azzurri eliminati malamente (in foto Simone Andrian). Intanto Dan Smith comanda il Big One e Calvin Anderson completa un incredibile cavalcata vincendo il Prime.

WPT World Championship day5: azzurri fuori dai giochi

Si conclude il day5 del $10.400 Main Event WPT World Championship e purtroppo entrambi gli azzurri in corsa vengono eliminati. Il primo a salutare è Sergio Castelluccio che chiude al 32° posto, ma comunque per un bel premio da 159.200 dollari, lo stesso che porta a casa anche Simone Andrian che esce poco dopo al 29° posto.

Prima Andrian viene azzoppato in all-in con A-K contro A-Q di Andrei Boghean che trova la Q al river e vince un piattone da quasi 20 milioni. Andrian rimane a 7.5 milioni in chips e si gioca tutto con 8-8 in un classico Coin Flip contro A-J di Ade Olonoh. Tutto liscio fino al river, ed ancora una volta è un bloody river per Pertugio che vede materializzarsi un J che lo condanna al 29° posto.

WPT World Championship day5: I magnifici 16 ancora in corsa

Al termine del day5 rimangono 16 players left, con Ben Jacobs chipleader grazie a 46.400.000 gettoni, con Maxime Chilaud in seconda posizione a 38 milioni e poi completa il podio un costante, Artur Martirosian con 36.2 milioni. Vanno segnalati altri big in top-10, su tutti Ben Heath (22.3M), Chris Moorman (21.2M) e Andrew Lichtenberger (19.5). Tutti hanno già in tasca un premio minimo da 291.700 dollari.

Il day 6 inizia alle 12.00 locali, le 21.00 in Italia, con il livello 300.000-600.000 big blind ante 600.000. Oggi si giocheranno 10 eliminazioni, fino a rimanere tra i magnifici 6 che si giocheranno il final table ufficiale che come sempre al World Poker Tour è 6 handed.

CHIPCOUNT

1 Ben Jacobs USA 46.400.000

2 Maxime Chilaud France 38.200.000

3 Artur Martirosian Russia 36.200.000

4 Carl Shaw UK 29.000.000

5 Daniel Sepiol USA 27.900.000

6 John Richards USA 26.400.000

7 Georgios Sotiropoulos Greece 24.600.000

8 Ben Heath UK 22.300.000

9 Chris Moorman UK 21.200.000

10 Andrew Lichtenberger USA 19.500.000

11 Jason Min USA 19.200.000

12 Henrique Zanetti Brazil 17.300.000

13 Ade Olonoh USA 15.500.000

14 Raphael Blouet France 15.400.000

15 Mark Mounsey Canada 14.000.000

16 Paulius Vaitiekunas Lithuania 10.000.000

Big One e WPT Prime Championship

Nei giorni scorsi avevamo seguito il $1.100 WPT Prime Championship che incorona il migliore del circuito secondario del WPT, il Prime appunto. Il torneo era andato in pausa per qualche giorno una volta raggiunti i 6 finalisti, tra cui Calvin Anderson che ha dominato per larghi tratti questo torneo da 10.511 iscritti, incassando la prima moneta più alta della sua carriera in tornei live, $1,386,280, niente male per $1.100 di buy-in! Anderson non è proprio un signor nessuno, visto che in carriera vanta 4 braccialetti WSOP e tantissime vittorie online col nickname Cal42688.

FINALE WPT PRIME

1 Calvin Anderson USA 1.386.280$ *

2 Aaron Pinson USA 910.000$

3 Jay Lu USA 675.000$

4 Jon Glendinning USA 505.000$

5 Bob Buckenmayer USA 380.000$

6 Valeriy Pak Uzbekistan 290.000$

Passiamo da un buy-in basso, ad un torneo dall’ingresso milionario, il $1.000.000 WPT Big One for One Drop. In corsa rimangono solo 6 giocatori (dei 17 al via), ma la bolla non è ancora scoppiata visto che solo in 4 andranno ITM, per un premio minimo da $1.224.800 e una prima moneta da 7.114.500 dollari. Anche al day2 chiude in testa Dan Smith, che al day1 si era preso anche lo scalpo di Phil Ivey, e che ieri ha fatto l’ultimo out che ha lasciato a 6 i players left, ovvero quello di Adrian Mateos.

CHIPCOUNT BIG ONE

1 – Dan Smith 4.865.000

2 – Mario Mosboeck 3.340.000

3 – Mikita Badziakouski 2.935.000

4 – Isaac Haxton 2.570.000

5 – Santhosh Suvarna 1.845.000

6 – Nick Petrangelo 1.445.000