WPT Prime Sanremo Mystery Bounty. Nella costiera ligure si è concluso il primo torneo importante della kermesse del World Poker Tour, il Mystery Bounty che ha visto primeggiare Marco Cipriani (in foto repertorio by PIW) su Andrea Agnoletto.

WPT Prime Sanremo Mystery Bounty: vince Cipriani

Il torneo Mystery Bounty del WPT Prime Sanremo 2024, torneo da 288 iscritti, ha visto primeggiare Marco Cipriani che ha vinto un ricco heads up, con la taglia più alta da 5K che fa la differenza, superando Andrea Agnoletto che si deve accontentare di un premio da 5.300 euro mentre per Cipriani 17.050 euro totali considerando tutte le taglie.

Non è il primo colpo in carriera per Cipriani, e nemmeno il più importante. Quello rimane il Planet Poker Live del marzo 2023, torneo di Malta che gli valse una moneta da 70K, in un torneo in cui tra l’altro eravamo anche presenti al casino di Portomaso col nostro blog live.

Da segnalare Yurii Zabrodotskyi che chiude solo al 10° posto, ma con la fortuna delle taglie misteriose riesce ad uscire dal torneo con in tasca un assegno da 7.670 euro (€6.850 in bounty).

WPT Prime Sanremo Mystery Bounty: risultati finali

PAYOUT MYSTERY BOUNTY WPT PRIME

Marco Cipriani 17.050 € 9.450 €

2° Andrea Agnoletto 5.300 €

3° SEVOSTIANOV Viacheslav 5 500 € 1 750 €

4° GELEBIOWSKI Raymond 4 330 € 1 550 €

5° SPATARU Andrei 2 820 € 700 €

6° NAZAROV Dmitrii 1 680 € –

7° ROSSI Giovanni 1 580 € 200 €

8° GUILLOT Florian 1 360 € 200 €

9° KARDAS Wojciech 1 080 € 100 €

10° ZABRODOTSKYI Yurii 7 670 € 6 850 €

11° TSIKHANSKAYA Iryna 820 € –

12° IANNEI Antonio 2 030 € 1 350 €

13° LEONETTI Frederic 680 € –

14° GUSSIO Daniele 3 810 € 3 250 €

15° HENRY Joseph 560 € –

16° LUTTKE-GRECH Gregory 1 160 € 600 €

17° PELUSO Fabio 1 060 € 500 €

18° NAGHMOUCHI Kamel 460 € –

19° JI Min 960 € 500 €

20° AZOULAY Michel 460 € –

21° ADET David 460 € –

22° YURKIV Roman 1 060 € 600 €

23° BRANCALE Davide 460 € –

24° IEPURE Daniel 830 € 450 €

25° ZEND Robert 380 € –

26° VENKUS Eimantas 380 € –

27° DOS SANTOS Florian 380 € –

28° TSAI Lin 380 € –

29° PODOLSKY Slav 380 € –

30° PUCZYLOWSKI Igor 580 € 200

31° STANCIU Traian-Costin 380 € –

32° ENJALBERT Kevin Jean 320 € –

33° ALLEGRETTI Andrea 320 € –

34° GADILE Paul 320 € –

35° VOLPI Andrea 320 € –

36° PATEL Jay 820 € 500 €

37° DO VAN Tung 320 € –

38° BARLETTA Ciro 320 € –

39° IANNANTUONI Andrea 320 € –

40° HAVRYLIUK Rustam 320 € –

41° BECKER Romain 320 € –

42° CALDARA Marzio 320 € –

43° BENGUIGUI Reine 320 € –