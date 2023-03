E’ Marco Cipriani il vincitore del Planet Poker Live che si è svolto al Casino Portomaso di Malta. Secondo posto per Cheng “Silvio” Jianfeng, terzo posto per Dario “spizzico89” Marinelli.

Planet Poker Live: un torneo di successo!

Ottimi risultati in termini di partecipazione per questa seconda edizione, con 733 entries che hanno portato un montepremi di 351.840 euro. Il vincitore si è aggiudicato un primo premio da 70.000 euro, per il runner up 45.000 euro.

Terzo posto per Dario “spizzico89” Marinelli

Ottimo risultato per il grinder online. Per lui una terza moneta da 30.000 euro ed un po’ di rammarico per non essere riuscito ad arrivare alla prima posizione e per la mano dell’eliminazione che gli stava regalando la possibilità di rimanere in gioco fino al turn.

Dario Nittolo al sesto posto

E’ stato il protagonista della prima parte di giornata, eliminando diversi giocatori per presentarsi al final table televisivo al terzo posto nel chipcount. Tavolo che non gli ha portato bene e lo ha visto essere eliminato in sesta posizione.

Video finale del Planet Poker Live

Il video conclusivo per questo torneo, con le parole dei protagonisti che hanno partecipato a questo tavolo finale, dal vincitore Marco Cipriani, al simpatico runner up Cheng “Silivio” Jianfeng.

Prossima tappa: Bratislava!

Dopo i dovuti ringraziamenti a chi ha reso possibile la nostra presenza a seguire un torneo di poker, vi diamo appuntamento alla prossima occasione, il Tana delle Tigri a Bratislava!