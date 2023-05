Poker Live 16 maggio 2023. Giovanni Ursoleo si ferma ai piedi del podio nel Main Event WPT Prima Slovacchia giocato a Bratislava mentre a Cipro le Triton Series omaggiano Doyle Brunson (vittoria per Viacheslav Buldygin). Concluso anche lo Swiss Open col successo di Uwe Dietzinger.

Giovanni Ursoleo 4° al WPT Prima Slovacchia

Iniziamo da Bratislava dove si è concluso il €1.100 Main Event WPT Prime Slovacchia vinto da Sandor Mate che porta a casa in tutto €109,660 dopo aver superato Marco Niederdeppe all’heads up finale. Proprio Niederdeppe elimina l’unico italiano in corsa, Giovanni Ursoleo, che chiude 4° per €35.400 di premio. L’azzurro manda i resti con 4-4 ma si scontra con A-A che non gli lascia scampo.

FINAL TABLE WPT PRIME SLOVACCHIA

1st: Sandor Mate – €109,660* (~US $118,964*)

2nd: Marco Niederdeppe – €64,700 (~US $70,189)

3rd: Dmitry Lineburg – €47,600 (~US $51,638)

4th: Giovanni Ursoleo – €35,400 (~US $38,403)

5th: Tal Herzog – €26,600 (~US $28,857)

6th: Szymon Bujok – €20,300 (~US $22,022)

7th: Thomas Ward – €15,600 (~US $16,924)

8th: Ondrej Drozd – €12,100 (~US $13,127)

9th: Patrik Zidek – €9,500 (~US $10,306)

Poker Live 16 maggio 2023: a Cipro si omaggia Doyle Brunson

Un minuto di silenzio in ricordo di Doyle Brunson, e gli dei del poker ripagano Patrick Antonius che poco dopo, alla ripresa, si ritrova 10-2, la mitica mano di Texas Dolly, quella con cui ha vinto 2 main event alle WSOP. Il finlandese è corto sul BB e gioca un pot limpato da Teun Mulder. Al Flop 7-2-3 con i giocatori che finiscono ai resti. Antonius mostra 10-2 mentre Muller ha J-J. Al Turn in Asso ma al river si materializza un 10 che fa raddoppiare Antonius che però uscirà lo stesso di li a poco.

Alla fine l’evento da $50.000 delle Triton High Roller Series si chiude con la vittoria di Viacheslav Buldygin. Il russo ha avuto la meglio su un Field da 104 iscritti per un prizepool di $5.200.000 e una prima moneta da $1.342.000.

FINAL TABLE TRITON HRS $50.000

1 – Viacheslav Buldygin, Russia – $1,342,000

2 – Brian Kim, USA – $920,000

3 – Punnat Punsri, Thailand – $603,000

4 – Sean Winter, USA – $488,000

5 – Teun Mulder, Netherlands – $392,300

6 – David Yan, New Zealand – $306,400

7 – Jason Koon, USA – $241,000

8 – Mike Watson, Canada – $184,500

9 – Justin Bonomo, USA – $135,000

Poker Live 16 maggio 2023: Uwe Dietzinger vince alo Swiss Open

Si è concluso anche lo Swiss Open che si è giocato a Rozvadov. Il Main Event da €550 di buy-in ha richiamato 912 giocatori per un montepremi complessivo da €475.000. Il migliore è stato il tedesco Uwe Dietzinger a cui va una prima moneta da 87.550 euro dopo aver battuto in heads up Jiri Heidtke, players ceco di casa che da runner up incassa 57.520 euro.

FINAL TABLE SWISS OPEN

1 Uwe Dietzinger Germany € 87.550

2 Jiri Heidtke Czech Republich € 57.250

3 Rachid El Yaacoubi France € 43.450

4 MAZZA France € 35.550

5 Claudiu Descultu Romania € 30.250

6 Robert Alois Reichen Switzerland € 25.265

7 Chiara Knowle Austria € 10.620

8 Yuri Divnich Israel € 7.350

9 Martin Petrov Stoev Bulgaria € 6.814

10 Christian Schrott Austria € 4.769