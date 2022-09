WSOP Circuit, King’s Casino di Rozvadov – Archiviato il secondo flight del Mini Main Event. A fine giornata sono stati 24 i promossi, nessun azzurro ha superato il taglio.

WSOP Circuit Rozvadov: Donovan da urlo nel Day1B del Mini Main Event

E’ andato sui libri anche il Day1B del Mini Main Event, da 250 euro di buy in e da ben 500.000 euro in prize pool garantito, del WSOP (World Series of Poker) Circuit del King’s Casino di Rozvadov.

Stavolta il più bravo è stato Fabian Donovan, che ha chiuso la giornata con uno stack mostruoso da oltre 2,4 milioni. L’inglese ha praticamente fatto il vuoto staccando il secondo in chips, il player della Repubblica Ceca ‘PEPI’, di circa 1,3 milioni.

In tutto sono passati in 24, nessun azzurro al Day2

Alla fine sono stati in tutto 24 i player che si sono guadagnati il pass per il Day2 ed il conseguente piazzamento in the money per almeno 400 euro.

Tra i migliori, oltre a Donovan e ‘PEPI’, troviamo il francese Riadh Ben Farhat con 1.015.000, il rumeno Nemes Silviu con 645.000 ed il polacco Tomasz Zalewski con 557.000 chips.

Questo, nel dettaglio, il count ufficiale del Day1B:

1. FABIAN DONOVAN – 2.405.000

2. PEPI – 1.072.000

3. RIADH BEN FARHAT – 1.015.000

4. SILVIU VIRGIL NEMES – 645.000

5. TOMASZ PAWEL ZALEWSKI – 557.000

6. BULENT BELEK – 530.000

7. JAN KRNAC – 511.000

8. ILIYAN PETROV MUTAFOV – 497.000

9. BELA MIKO – 481.000

10. VALENTIN JULIUS HAVASY – 479.000

11. IVO LUKIC – 469.000

12. DAVID BALOUN – 436.000

13. CHRISTOPHER WILLIAM EVANS – 433.000

14. P.O. Ritze – 424.000

15. Mr. LowFrequency – 391.000

16. OMAR REGENT – 304.000

17. NICK BOGAERT – 289.000

18. MARJAN CETNIK – 283.000

19. MARTIN FULKA – 231.000

20. IRAKLI JANJGAVA – 214.000

21. RENE KOUSEBAND – 190.000

22. MICHAEL SPOERLEIN – 180.000

23. Mr. XXX – 158.000

24. RALF BERNHARD HAHN – 123.000

WSOP Circuit Rozvadov, Mini Main Event: oggi doppio round!

Intanto si sta giocando il terzo flight, il Day1C, e sta per partire pure il quarto, il Day1D, previsto per le ore 18:00.

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al palinsesto complesto del WSOP Circuit di Rozvadov.